Demoledor: Alemania goleó 7-1 a Curazao por el Mundial 2026

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, llega a esta Copa del Mundo con la necesidad de reafirmar su jerarquía tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en las ediciones anteriores.

Del otro lado estará Curazao, que disputa su primer Mundial en la historia. El seleccionado caribeño consiguió una clasificación histórica en el marco del nuevo formato de 48 selecciones y afrontará el desafío de competir ante granes potencias. Con un plantel integrada en su mayoría por futbolistas del fútbol europeo, intentará dar la sorpresa en su estreno absoluto.

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Formaciones de Alemania y Curazao por el Mundial 2026

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Musiala, Wirtz, Gnabry, Havertz. DT: Julian Nagelsman.

Curazao: Room, Gaari, Martina, Floranus, Bacuna, Roemeratoe, Janga, Bacuna, Gorré, Margaritha, Brenet. DT: Dick Advocaat

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