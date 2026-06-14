Demoledor: Alemania goleó 7-1 a Curazao por el Mundial 2026
Correspondiente a la primera fecha del Grupo E, el seleccionado los caribeños estuvieron poco más de media hora en partido.
Alemania tuvo un debut demoledor ante del debutante Curazao este domingo, con una goleada 7-1 en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026,que también integra Costa de Marfil y Ecuador.
Se trató del primer enfrentamiento entre ambas selecciones. Apenas cinco minutos tardó el conjunto teutón en ponerse en ventaja, aunque el empate parcial de los caribeños generó emociones y también inestantes de sorpresa. Luego, fue todo el equipo europeo.
Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav marcaron los tantos de la máquina alemana que arrancó con mucho grito en su búsqueda del quinto título.
Alemania, cuatro veces campeona del mundo, llega a esta Copa del Mundo con la necesidad de reafirmar su jerarquía tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en las ediciones anteriores.
Del otro lado estará Curazao, que disputa su primer Mundial en la historia. El seleccionado caribeño consiguió una clasificación histórica en el marco del nuevo formato de 48 selecciones y afrontará el desafío de competir ante granes potencias. Con un plantel integrada en su mayoría por futbolistas del fútbol europeo, intentará dar la sorpresa en su estreno absoluto.
Formaciones de Alemania y Curazao por el Mundial 2026
Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Musiala, Wirtz, Gnabry, Havertz. DT: Julian Nagelsman.
Curazao: Room, Gaari, Martina, Floranus, Bacuna, Roemeratoe, Janga, Bacuna, Gorré, Margaritha, Brenet. DT: Dick Advocaat
Horario y televisación
- Hora: 14.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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