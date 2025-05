Ángel Di María confirmó que dejará el Benfica y no jugaría el Mundial de Clubes

Antes de cerrar definitivamente su etapa en el Benfica, el exjugador de la Selección Argentina buscará levantar un trofeo más: el próximo domingo 25 de mayo disputará la final de la Taça de Portugal ante el Sporting, en un verdadero clásico que funcionará como revancha inmediata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angel Di Maria (@angeldimariajm)

Ángel Di María, cada vez más lejos del Mundial de Clubes

Una vez concluida la temporada, Benfica pondrá la mira en el Mundial de Clubes 2025, el inédito torneo de la FIFA que se disputará en Estados Unidos. El debut será el 16 de junio ante Boca, a las 19:00 (hora argentina), en un grupo que también integran Auckland City y Bayern Múnich.

Sin embargo, todo indica que Di María no será parte del certamen. Si bien no hubo confirmación oficial, diversos reportes sostienen que el zurdo no formará parte de la lista que viajará a tierras norteamericanas. El mensaje de despedida y el tono emocional de sus palabras refuerzan esta idea.

Mientras tanto, el rosarino comenzará a definir su futuro. Distintos rumores lo vinculan con una posible vuelta al fútbol argentino, aunque aún no hay pistas concretas sobre su próximo destino. Lo cierto es que su etapa en Benfica, el club que lo catapultó a Europa en sus comienzos, está a punto de llegar a su fin.