Ángel Di María reveló cuánto tiempo tiene pensado jugar en Rosario Central

En diálogo con la prensa del club, el campeón del mundo con la Selección Argentina también habló del futuro inmediato y de su regreso a Rosario Central, tal como había anunciado hace meses. “Dije que tenía muchas ganas de terminar en Rosario Central, en mi club, en mi casa, donde me formé, donde empecé. Así que creo que es un final con el que soñé”, afirmó.

Di María vuelve al fútbol argentino tras despedirse de Benfica en el Mundial de Clubes

Di María confirmó que firmará un contrato por un año con el Canalla, aunque no descartó continuar si se siente bien físicamente: “No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Solo voy a firmar contrato por un año. Ya veré cómo me siento, pero creo que todavía puedo jugar a un buen nivel. Lo pude demostrar acá, en el Mundial de Clubes. Espero poder jugar algunos años más, pero dependerá de cómo me sienta”.

Después de brillar en equipos como Real Madrid, PSG, Manchester United y Juventus, además de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, Di María encara su última etapa como profesional en el club que lo vio nacer, con el deseo de cerrar el círculo donde todo empezó.