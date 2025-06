Se supo: la verdadera razón por la que Cacho Deicas dejó Los Palmeras

El comunicador aseguró tener información detallada sobre los motivos ocultos detrás de la separación: "Tengo mucho dato de lo que pasa en esta historia. Todo lo que no trasciende. Yo creo que los fans del grupo se merecen saber lo que pasa puertas para adentro y yo se los voy a contar".

los palmeras

Según la información proporcionada por Etchegoyen, el conflicto principal radica en una fuerte animosidad: "Ese odio que la familia de Cacho le tiene a Marcos Camino trascendió al mismo Cacho". Al parecer, Camino pretendía que Deicas mantuviera el mismo ritmo de trabajo de siempre, algo que el cantante no podía cumplir.

"A mí lo que me cuentan desde el entorno de Cacho es que solo podía hacer dos shows mensuales y que ante ese panorama disuelven la participación de Deicas", añadió el periodista, sugiriendo que la incompatibilidad de agendas fue el detonante, aunque no el único.

Pero las revelaciones de Etchegoyen no se detienen ahí. El comunicador afirmó que la situación económica de Deicas con la banda es crítica. "Pero eso no es todo. A mí me cuentan que hace meses no recibe dinero del grupo musical. Le deben un montón de guita a Cacho me aseguran", dijo al respecto, dejando entrever un problema financiero de gran magnitud. Etchegoyen fue aún más contundente al concluir su información: "Desde marzo que no le consultaron nada sobre el grupo musical si bien él había dado el ok para que sigan tocando. Y desde hace unos meses le dejaron de pagar la parte que le correspondía. No le pagan la parte que le corresponde de la sociedad".

Estas afirmaciones pintan un escenario de ruptura total, no solo artística sino también económica, entre Cacho Deicas y el resto de Los Palmeras, especialmente con Marcos Camino.