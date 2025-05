Así fue el choque de Lewis Hamilton contra la pared en la FP3 del GP de Mónaco

En Ferrari, la tranquilidad con ambos pilotos parece ser una utopía. El equipo de Maranello no logra cerrar un fin de semana completo sin sobresaltos. Gran parte de la responsabilidad recae en su propio garage, por no haber desarrollado un monoplaza que les permita pelear con solidez en la punta. Lo cierto es que la Scuderia aún no celebró una victoria en lo que va del año y el único destello de felicidad fue el triunfo de Lewis Hamilton en la carrera sprint de China.