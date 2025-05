Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Mónaco: "Algo raro hay"

“Me fui acercando, creo que con la goma media si seguía haciendo vueltas iba a mejorar más todavía. No estaba el modo de motor, tenía mucha nafta e hice casi el mismo tiempo que con la goma blanda. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción. El auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro cuando voy por arriba de un piano o de un bache. Siempre el auto se empieza a descolocar y sigue saltando y saltando. En vez de pasarlo bien, sigue y sigue”, comenzó diciendo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1926283530750861746?t=7jsBzeuKQq1elQUmI8cm6Q&s=19&partner=&hide_thread=false Bearman largará último, Stroll 19 y Franco Colapinto 18 en el GP de Mónaco de este domingo.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/emuWNi1E0V — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

También remarcó los problemas de conducción que tiene el monoplaza A525: “Perdemos mucho grip en curvas lentas. Se siente rígido como si la goma de adelante no mordiera la mitad de curva. Después cuando acelero es como que la goma de atrás está en el aire. Con la goma media me sentí mucho más cómodo, pero no fue una vuelta limpia con la media. Hice el mismo tiempo con la blanda, así que algo raro hay. Hay que entender un poco más el auto. Entender un poco más qué podemos mejorar, porque creo que los dos autos están complicados”.

Por otro lado, se refirió a los problemas que tuvo con el compuesto más blando del fin de semana en el Principado y comentó: “Me fui sintiendo mejor. Creo que hoy di un saltito, pero igual seguía estando lejos con la goma blanda. Es como que no le termino de agarrar la mano, no sé bien a qué. De mitad de vuelta en adelante, la sobrecaliento y después de la curva cinco no tengo nada de grip atrás. El auto no se siente bien y no da mucha confianza. A trabajar, pero creo que no está siendo ni nuestro circuito ni nuestro finde”.

“Vamos a ver a la noche qué podemos hacer. Ya probamos un montón de cosas, pero es como que los problemas base y los que tenemos ahora, son los problemas que tuvimos todo el año. En curva lenta el auto no está andando como queremos. En rápida va muy bien, pero en curva lenta no estamos teniendo el grip o el balance que esperamos. Se nos complica un poco. Esperemos que mañana sea otra cosa con los dos pits stop. En ritmo de carrera estamos mejor, así que a ver qué pasa mañana y ver si podemos dar un saltito”, siguió diciendo.

“El blando espero no verlo nunca más. Por suerte tenemos medios y duros, veremos qué hacemos. Todo el fin de semana me sentí un poco complicado y un poco lejos de Pierre. Cada vez que pongo esa goma blanda me siento incómodo, sin confianza. Se sobrecalienta la goma de atrás y no puedo controlar la tracción. No estoy cómodo con el auto. A entender hoy a la noche, ver un poco de data y tratar de ver qué podemos mejorar. Cambiamos muchas cosas en los dos autos y no encontramos el rumbo”, completó el argentino.

colapinto sancion.jpg