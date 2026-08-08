Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo

Con realidades similares y la necesidad de seguir sumando, ambos equipos afrontarán un compromiso clave tanto para la Zona B como para la tabla anual. Atlético Tucumán y Sarmiento pelean en la parte baja de la tabla anual y necesitan un triunfo que les permita tomar aire en la lucha por la permanencia.

Minuto a minuto de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026

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