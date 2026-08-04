Huracán y Atlético Tucumán igualaron 0-0 por el Torneo Clausura 2026
Tras alguna polémica arbitral, el "Globo" no pudo ganar en la previa al clásico con San Lorenzo.
Huracán y Atlético Tucumán igualaron sin goles en un discreto encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a la tercera fecha del del Torneo Clausura 2026.
La gran controversia del partido se dio durante el complemento, cuando el árbitro principal Bruno Amiconi había sancionado un penal a favor del "Globo", pero terminó rectificando su decisión a instancias del VAR.
El punto repartido le permite a Huracán alcanzar las cuatro unidades para ubicarse en la octava posición de su zona dentro de los puestos de playoff, mientras que el "Decano" estiró su buen presente al sumar seis cotejos sin conocer la derrota y mantenerse invicto en el certamen.
Con la mirada puesta en el próximo compromiso, Atlético Tucumán será local ante Sarmiento este sábado a las 14:45, al tiempo que el conjunto de Parque Patricios se enfocará en una nueva edición del clásico cuando visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
El "Globo" llegaba con tres puntos tras debutar con una victoria frente a Banfield y caer 2 a 1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
Atlético Tucumán, por su parte, sumaba cuatro unidades en el certamen. El "Decano" igualó sin goles frente a la "Lepra" mendocina en el debut y consiguió su primera victoria en la segunda fecha al derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Formaciones de Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: ESPN Premium.
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