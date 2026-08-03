Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Atlético Tucumán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Huracán y Atlético Tucumán cierran este lunes la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se televisa por ESPN Premium y tendrá lugar en el Tomás Adolfo Ducó desde las 21:15.
Bruno Amiconi será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo Gualtieri y Mario Bardín. Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El "Globo" llega con tres puntos tras debutar con una victoria frente a Banfield y caer 2 a 1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Ahora intentará hacerse fuerte en Parque Patricios para volver al triunfo y acercarse a los primeros puestos de la Zona B.
Atlético Tucumán, por su parte, igualó sin goles frente a la "Lepra" mendocina en el debut y consiguió su primera victoria en la segunda fecha al derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero.
De esta manera, el equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará prolongar ese buen momento en el Ducó para seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba de la zona.
Formaciones de Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Formaciones de Huracán vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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