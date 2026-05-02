Barracas Central cayó de local ante Banfield por el Torneo Apertura 2026
El "Taladro" logró su primera victoria fuera de casa en el certamen gracias a un gol agónico de Santiago López García.
Banfield venció este sábado 2 a 1 a Barracas Central de visitante en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional
El "Taladro" logró su primera victoria fuera de casa en el certamen gracias a un gol agónico anotado por Santiago López García a los 45 minutos del segundo tiempo.
Tiziano Perrotta abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo para Banfield, mientas a los 15' del PT Nicolás Demartini empató para Barracas Central.
Barracas Central vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026 en vivo, minuto a minuto
Barracas Central vs. Banfield: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
