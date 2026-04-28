Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano

Del otro lado estará Audax Italiano, que llega con una campaña irregular pero con un resultado que sorprendió a todos: su triunfo en Brasil frente a Vasco da Gama. Ese éxito lo dejó con tres puntos y en la segunda posición del grupo, pese a haber caído en el debut ante Olimpia. Si logra imponerse en suelo argentino, también se subirá a lo más alto.

Sin embargo, el equipo chileno atraviesa un momento delicado en su liga doméstica, donde se ubica en el puesto 13 con 11 unidades, muy cerca de la zona de descenso. Esta situación podría influir en la conformación del equipo, ya que no se descarta que el entrenador opte por una rotación pensando en el campeonato local.

estadio florencio sola

El futuro inmediato de ambos también ya está delineado. El local continuará su camino recibiendo a Olimpia nuevamente en el Florencio Sola, mientras que la visita hará lo propio frente a Vasco da Gama en Santiago. Pero antes, este cruce aparece como un punto de inflexión para definir quién se posiciona mejor en la pelea por la clasificación.

Barracas Central vs. Audax Italiano, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua .

Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. . Audax Italiano: Tomás Ahumada; Daniel Piña, Marcelo Ortiz, Raimundo Rebolledo; Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Centeno, Paolo Guajardo; Michael Fuentes, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano

La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.