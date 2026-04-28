Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026.
Barracas Central tendrá este martes una oportunidad determinante en su histórica participación en la Copa Sudamericana 2026 cuando enfrente a Audax Italiano desde las 21 en el estadio Florencio Sola. El conjunto argentino todavía no pudo ganar en el certamen, pero llega con buenas sensaciones tras haber sumado en sus dos primeras presentaciones y sabe que un triunfo puede depositarlo en la cima del grupo.
El equipo conocido como el Guapo logró resultados valiosos en el inicio del torneo. En su debut absoluto en competencias internacionales igualó sin goles ante Vasco da Gama, un rival de peso en el continente, y luego repitió resultado frente a Olimpia en Asunción. Esos empates le permitieron sumar dos unidades y mantenerse competitivo en una zona que, en la previa, parecía compleja.
La tabla muestra un panorama muy apretado. El Guapo se ubica tercero, pero una victoria frente al conjunto chileno podría dejarlo como líder, al menos de manera provisoria, a la espera del duelo entre Olimpia y Vasco da Gama. Este contexto convierte al encuentro en una verdadera final anticipada para el conjunto argentino.
En paralelo, el presente en el torneo local también acompaña. Barracas se posiciona séptimo en la Zona B del Torneo Apertura con 21 puntos y depende de sí mismo para meterse en los octavos de final. En la última fecha de la fase regular recibirá a Banfield con la clasificación en juego, lo que agrega un condimento adicional a una semana cargada de objetivos.
Del otro lado estará Audax Italiano, que llega con una campaña irregular pero con un resultado que sorprendió a todos: su triunfo en Brasil frente a Vasco da Gama. Ese éxito lo dejó con tres puntos y en la segunda posición del grupo, pese a haber caído en el debut ante Olimpia. Si logra imponerse en suelo argentino, también se subirá a lo más alto.
Sin embargo, el equipo chileno atraviesa un momento delicado en su liga doméstica, donde se ubica en el puesto 13 con 11 unidades, muy cerca de la zona de descenso. Esta situación podría influir en la conformación del equipo, ya que no se descarta que el entrenador opte por una rotación pensando en el campeonato local.
El futuro inmediato de ambos también ya está delineado. El local continuará su camino recibiendo a Olimpia nuevamente en el Florencio Sola, mientras que la visita hará lo propio frente a Vasco da Gama en Santiago. Pero antes, este cruce aparece como un punto de inflexión para definir quién se posiciona mejor en la pelea por la clasificación.
Barracas Central vs. Audax Italiano, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones
- Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.
- Audax Italiano: Tomás Ahumada; Daniel Piña, Marcelo Ortiz, Raimundo Rebolledo; Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Centeno, Paolo Guajardo; Michael Fuentes, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Audax Italiano
La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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