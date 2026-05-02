Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Banfield

Del lado visitante, Banfield llega sin objetivos deportivos en el torneo. Con 15 puntos y fuera de la pelea por la clasificación, el equipo dirigido por Pedro Troglio buscará cerrar su participación con una buena imagen. Sin embargo, su rendimiento reciente no ha sido el mejor, con derrotas ante Argentinos Juniors y Lanús, además de empates que terminaron de diluir sus chances.

Formaciones de Barracas Central vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Gonzalo Maroni; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Banfield

El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play.