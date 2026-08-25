Boca acelera por un defensor y Francisco Álvarez aclaró su situación en Argentinos: qué dijo
El zaguero de Argentinos Juniors es el principal apuntado por Rodolfo Arruabarrena para reforzar la defensa. El Xeneize todavía tiene margen para negociar.
Boca todavía no da por cerrado su mercado de pases. Aunque la incorporación de Enner Valencia parecía marcar el final de la actividad del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que mantiene una necesidad puntual: sumar un marcador central que represente una verdadera mejora para el plantel.
En ese escenario, el nombre que continúa encabezando la lista de prioridades es Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors. El futbolista de 26 años es uno de los jugadores que más gusta en Boca, aunque por el momento no existe un acuerdo ni una negociación avanzada y el propio protagonista se encargó de aclarar que nadie se comunicó con él.
La extensión del mercado de pases anunciada por la AFA dio algunos días adicionales para intentar avanzar. El cierre, que originalmente estaba previsto para el 31 de agosto, fue trasladado al 2 de septiembre, una modificación que permite que la dirigencia tenga un margen mayor para evaluar alternativas y, eventualmente, realizar una propuesta formal.
Francisco Álvarez, el central que quiere Boca
El defensor de Argentinos aparece como la opción principal para reforzar la última línea. Boca ya había analizado otros nombres durante el mercado, entre ellos Santiago Núñez, de Estudiantes, e Ignacio Ovando, de Rosario Central, pero Álvarez continúa siendo el futbolista que más convence al cuerpo técnico y a la dirigencia.
Una de las razones está vinculada con sus características. Es un marcador central que se destaca por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo y participar activamente en la salida de su equipo. Esa condición encaja con la idea que pretende implementar Arruabarrena.
Además, Álvarez ofrece solidez en los duelos defensivos y tiene presencia en el juego aéreo. A pesar de medir 1,80 metros, suele imponerse en las disputas por arriba y puede aportar una alternativa tanto para defender como para atacar las pelotas detenidas. El principal obstáculo, en cambio, es económico: cuenta con una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares.
¿Qué dijo Álvarez sobre el interés de Boca?
Mientras su nombre aparece como prioridad para el Xeneize, Álvarez aseguró públicamente que no recibió ningún contacto formal.
Después del empate ante Lanús, el defensor fue consultado por los rumores y respondió: “Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada. Estoy acá, disfrutando de este club y tratando de hacer lo mejor para Argentinos. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club”.
Boca tiene tiempo hasta el 2 de septiembre
La modificación del calendario le dio oxígeno a Boca. La AFA decidió extender el plazo para realizar incorporaciones y ahora los clubes tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para cerrar operaciones.
En el caso del club de la Ribera, esa ampliación puede resultar determinante porque la dirigencia todavía debe definir si está dispuesta a hacer una inversión importante por Álvarez. La institución ya incorporó a Leandro Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia durante este mercado, por lo que el defensor de Argentinos sería el quinto refuerzo si finalmente se concreta.
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