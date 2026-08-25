Boca acelera por un defensor y Francisco Álvarez aclaró su situación en Argentinos: qué dijo

Además, Álvarez ofrece solidez en los duelos defensivos y tiene presencia en el juego aéreo. A pesar de medir 1,80 metros, suele imponerse en las disputas por arriba y puede aportar una alternativa tanto para defender como para atacar las pelotas detenidas. El principal obstáculo, en cambio, es económico: cuenta con una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares.

"DICEN QUE HUBO OFERTAS... NO HUBO NADA." Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, habló sobre los rumores de un interés de Boca.



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¿Qué dijo Álvarez sobre el interés de Boca?

Mientras su nombre aparece como prioridad para el Xeneize, Álvarez aseguró públicamente que no recibió ningún contacto formal.

Después del empate ante Lanús, el defensor fue consultado por los rumores y respondió: “Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada. Estoy acá, disfrutando de este club y tratando de hacer lo mejor para Argentinos. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club”.

Boca tiene tiempo hasta el 2 de septiembre

La modificación del calendario le dio oxígeno a Boca. La AFA decidió extender el plazo para realizar incorporaciones y ahora los clubes tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para cerrar operaciones.

En el caso del club de la Ribera, esa ampliación puede resultar determinante porque la dirigencia todavía debe definir si está dispuesta a hacer una inversión importante por Álvarez. La institución ya incorporó a Leandro Lozano, Sebastián Villa, Álvaro Montero y Enner Valencia durante este mercado, por lo que el defensor de Argentinos sería el quinto refuerzo si finalmente se concreta.