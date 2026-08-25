Boca presta a Gonzalo Gelini y gana otro cupo para incorporar: jugará un año en Peñarol
El extremo dejará el Xeneize hasta julio de 2027 para sumar minutos en el fútbol uruguayo. La cesión será sin cargo y no tendrá opción de compra.
Boca tomó una decisión sobre el futuro de Gonzalo Gelini. El juvenil, que debutó en Primera División a comienzos de este año, continuará su carrera en el fútbol uruguayo después de que el Xeneize acordara su préstamo por una temporada a Peñarol. El extremo se incorporará al conjunto de Montevideo con el objetivo principal de conseguir continuidad y acumular experiencia.
La cesión tendrá una duración de un año, será sin cargo y sin opción de compra, por lo que el joven deberá regresar una vez finalizado el vínculo. De todas maneras, el acuerdo contempla una particularidad: en caso de que el futbolista sea transferido por el club argentino después de su regreso, el Manya recibirá un porcentaje de una eventual venta como reconocimiento por haberle dado lugar y exposición durante su estadía.
El movimiento representa una nueva oportunidad para un futbolista que había aparecido en Primera en un contexto muy particular: debutó cuando la institución atravesaba una importante cantidad de lesiones en su ataque y el cuerpo técnico debió recurrir a varios juveniles para completar la convocatoria. Con el paso de los meses, sin embargo, el extremo perdió terreno en la consideración para el plantel profesional.
Gonzalo Gelini y sus primeros partidos en Primera
El debut de Gonzalo Gelini se produjo el 28 de enero de 2026, en la visita de Boca a Estudiantes de La Plata. Aquella jornada terminó con derrota por 2-1 para el conjunto de la Ribera y también significó el estreno de Tomás Aranda.
La situación del plantel había obligado a Claudio Úbeda a recurrir a futbolistas de las divisiones inferiores para completar el banco de suplentes. La gran cantidad de bajas en el sector ofensivo le abrió una puerta, quien tuvo así su primera experiencia con la camiseta azul y oro en Primera.
Después de aquel estreno, el juvenil acumuló cinco partidos en la máxima categoría, dos de ellos como titular. Además, estuvo entre los suplentes en otras siete oportunidades. Su última participación con el equipo principal se produjo el 20 de febrero, cuando Boca empató 0-0 frente a Racing.
A partir de entonces, su actividad estuvo principalmente vinculada con la Reserva. Allí consiguió recuperar protagonismo y mostró una importante capacidad goleadora: terminó acumulando siete tantos en 17 partidos, números que buscará trasladar ahora a su experiencia en Uruguay.
Boca libera un cupo y sigue atento al mercado
La salida de Gelini también tiene un efecto en la planificación del plantel: con el préstamo, el club libera un cupo para incorporar futbolistas en el tramo final del mercado de pases. Aunque la llegada de Enner Valencia parecía haber cerrado la actividad del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena todavía pretende reforzar la defensa, especialmente el sector de los marcadores centrales.
El entrenador manifestó públicamente que está en contacto permanente con la dirigencia y que el presidente conoce cuáles son sus necesidades. Por eso, la salida de Gelini puede facilitar los movimientos finales del club de la Ribera en una ventana que todavía no está cerrada.
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