Boca presta a Gonzalo Gelini y gana otro cupo para incorporar: jugará un año en Peñarol

Después de aquel estreno, el juvenil acumuló cinco partidos en la máxima categoría, dos de ellos como titular. Además, estuvo entre los suplentes en otras siete oportunidades. Su última participación con el equipo principal se produjo el 20 de febrero, cuando Boca empató 0-0 frente a Racing.

A partir de entonces, su actividad estuvo principalmente vinculada con la Reserva. Allí consiguió recuperar protagonismo y mostró una importante capacidad goleadora: terminó acumulando siete tantos en 17 partidos, números que buscará trasladar ahora a su experiencia en Uruguay.

Boca libera un cupo y sigue atento al mercado

La salida de Gelini también tiene un efecto en la planificación del plantel: con el préstamo, el club libera un cupo para incorporar futbolistas en el tramo final del mercado de pases. Aunque la llegada de Enner Valencia parecía haber cerrado la actividad del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena todavía pretende reforzar la defensa, especialmente el sector de los marcadores centrales.

El entrenador manifestó públicamente que está en contacto permanente con la dirigencia y que el presidente conoce cuáles son sus necesidades. Por eso, la salida de Gelini puede facilitar los movimientos finales del club de la Ribera en una ventana que todavía no está cerrada.