Por qué no les alcanza la plata a los trabajadores pese a que bajó la inflación

Y advirtió que "el ajuste tarifario se comió toda la mejora salarial y una porción extra".

Y concluyó: "por eso el salario 'sube' en las estadísticas pero en la calle no se siente. El salario que queda después de pagar lo esencial es hoy menos que en noviembre de 2023. Nuestro indicador de Ingreso Disponible lo muestra mejor que el salario real medido de forma tradicional".

Salarios: el desafío de llegar a fin de mes

El último Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix advirtió que, de acuerdo con el relevamiento realizado en julio pasado, 9 de cada 10 argentinos considera que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes al tiempo que más del 60% tuvo que endeudarse para cubrir gastos básicos. Asimismo dos de cada tres argentinos agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.

Los resultados del sondeo son lapidarios y dan cuenta del impacto negativo de la economía ibertaria en la vida de la mayor parte de los argentinos.

El sondeo advierte además que el 87,4% de los argentinos considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación, mientras que el 61,9% tomó deuda durante los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, lo hizo para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios y otras erogaciones básicas.

Javier Milei y Luis Caputo.

El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes, una visión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y que expone el deterioro del poder adquisitivo.

La encuesta muestra que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes. Apenas el 9,3% afirma que logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.

La situación resulta aún más compleja entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años.