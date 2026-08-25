Por qué no les alcanza la plata a los trabajadores pese a que bajó la inflación
El 90% de los argentinos dice que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes y dos de cada tres agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.
La inflación de agosto no comenzará con "0" tal como habían insistidoen en cuanta oportunidad tuvieron en los últimos 18 meses el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Decididos a sostener el relato de la desinflación, aun cuando en 12 de los últimos 15 meses los precios mostraron signos de aceleración, Milei y Caputo fuerzan la interpretación de las estadísticas en un vano intento por desmentir la contundencia de la evidencia. Y aunque es innegable que la inflación sí bajó con respecto a la gestión anterior, no solo sigue sin bajar a los niveles prometidos sino que esta baja no alcanza por sí sola para mejorar la situación de las familias que cada vez enfrentan más dificultades para "estirar" sus salarios y llegar a fin de mes.
El problema, reveló Paramétricas Consultores, es que el salario real disponible se viene derrumbando de manera sistemática desde el inicio de la gestión libertaria.
Segpun reveló el último informe que difundieron días atrás, desde noviembre de 2023, es decir desde el inicio del gobierno de Milei, "el salario real subió +3,2% (IPC general). Pero si se considera lo que las familias gastan en tarifas, salud y transporte -que subieron más que el resto-, lo que queda disponible para el resto del consumo cayó -10,8%".
Este derrumbe en el salario real disponible explica a su vez la fuerte caída en el consumo masivo que no logra repuntar y está llevando a la quiebra a miles de empresas, la mayor parte de ellas PyME. Desde el inicio de la gestión Milei más de 30 mil empresas bajaron sus persianas de manera definitiva al tiempo que se destruyeron más 330 mil puesto de trabajo formales.
Según explicó Paramétricas Consultores "los gastos 'esenciales' (vivienda, luz, gas, salud, transporte, comunicaciones) pasaron de absorber 45% del ingreso a casi 56% en el mismo período".
Y advirtió que "el ajuste tarifario se comió toda la mejora salarial y una porción extra".
Y concluyó: "por eso el salario 'sube' en las estadísticas pero en la calle no se siente. El salario que queda después de pagar lo esencial es hoy menos que en noviembre de 2023. Nuestro indicador de Ingreso Disponible lo muestra mejor que el salario real medido de forma tradicional".
Salarios: el desafío de llegar a fin de mes
El último Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix advirtió que, de acuerdo con el relevamiento realizado en julio pasado, 9 de cada 10 argentinos considera que un solo empleo ya no alcanza para poder llegar a fin de mes al tiempo que más del 60% tuvo que endeudarse para cubrir gastos básicos. Asimismo dos de cada tres argentinos agotan sus salarios antes del 20 de cada mes.
Los resultados del sondeo son lapidarios y dan cuenta del impacto negativo de la economía ibertaria en la vida de la mayor parte de los argentinos.
El sondeo advierte además que el 87,4% de los argentinos considera que su salario continúa perdiendo frente a la inflación, mientras que el 61,9% tomó deuda durante los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, lo hizo para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios y otras erogaciones básicas.
El 86,6% sostiene que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes, una visión que atraviesa distintos sectores sociales y políticos y que expone el deterioro del poder adquisitivo.
La encuesta muestra que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes o el mismo día 20 de cada mes. Apenas el 9,3% afirma que logra finalizar el mes con capacidad de ahorro.
La situación resulta aún más compleja entre los jóvenes. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% asegura quedarse sin ingresos antes del día 20, frente al 60,6% registrado entre quienes tienen entre 40 y 59 años.
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