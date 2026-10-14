Boca necesita una hazaña en Río: los registros de clubes argentinos ganando en el Maracaná

En lo que respecta a cruces mata-mata del siglo XXI, el historial también guarda jornadas memorables. El propio conjunto xeneize eliminó a Fluminense en los cuartos de final de la Libertadores 2012, mientras que Independiente se coronó campeón de la Sudamericana 2017 en ese recinto. A esa nómina de hazañas se añaden el paso de Racing dejando en el camino a Flamengo en 2020 y el festejo de Lanús ante el Flu en 2025. Con la necesidad de emular esas gestas, el elenco de la Ribera prepara las valijas sabiendo que solo le sirve ganar en territorio hostil.