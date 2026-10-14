La polémica foto de un jugador de Vasco da Gama tras el triunfo ante Boca en La Bombonera
El capitán del conjunto brasileño encendió la polémica en las redes sociales con un picante posteo luego del choque de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.
La derrota de Boca como local encendió las alarmas en el mundo xeneize, pero el clima terminó de calentarse fuera de la cancha. Luego de la victoria de Vasco da Gama por 1-0 en La Bombonera, en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el mediocampista y capitán del equipo visitante, Thiago Mendes, protagonizó una fuerte controversia en las redes sociales al compartir una imagen de alto impacto que rápidamente se volvió viral.
A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el volante brasileño difundió una ilustración donde se lo ve luciendo la camiseta del Gigante de la Colina mientras rompe por la mitad, con ambas manos, un escudo gigante de Boca. La gráfica, cargada de polémica y provocación, no tardó en generar el repudio masivo de los hinchas xeneizes y encendió los debates en las plataformas digitales a pocas horas de haber concluido el encuentro.
La polémica foto de Thiago Mendes tras el triunfo de Vasco da Gama ante Boca en La Bombonera
IMPORTANTE: La dolorosa derrota de Boca ante Vasco da Gama cortó tres importantes rachas en La Bombonera
El triunfo del conjunto carioca en territorio argentino dejó la serie inclinada a su favor de cara al duelo de vuelta, donde se definirá a uno de los finalistas del torneo continental. Sin embargo, la actitud de Mendes sumó un ingrediente de extrema tensión al choque decisivo que se disputará en Rio de Janeiro.
En el vestuario de Boca la imagen cayó como un gesto innecesario de falta de respeto, por lo que dentro del plantel ya lo toman como una motivación extra para ir en busca de la remontada en Brasil. La revancha promete ser un duelo caliente tanto en el césped como en las tribunas, con el antecedente de una provocación que promete traer cola.
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