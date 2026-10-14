La polémica foto de un jugador de Vasco da Gama tras el triunfo ante Boca en La Bombonera

La derrota de Boca como local encendió las alarmas en el mundo xeneize, pero el clima terminó de calentarse fuera de la cancha. Luego de la victoria de Vasco da Gama por 1-0 en La Bombonera, en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, el mediocampista y capitán del equipo visitante, Thiago Mendes, protagonizó una fuerte controversia en las redes sociales al compartir una imagen de alto impacto que rápidamente se volvió viral.