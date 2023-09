El arquero de Palmeiras calienta la previa ante Boca: "Voy a..."

EL ARQUERO DE PALMEIRAS CALIENTA LA PREVIA

El arquero del Verdao, Weverton, se mostró muy confiado en el caso de que la serie necesite de ejecuciones desde los 12 pasos y no dudó en vaticinar que puede pasar: "No hay nada que hacer más que trabajar y prepararte. En ese momento, son sentimientos, y yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en dios, pero no creo que dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno, de eso no tengo ninguna duda", aseguró.

Weverton, arquero de Palmeiras, no pudo atajar ningún penal en 2023 (le patearon tres), y en los últimos 4 años, tapó sólo uno (en noviembre del '19).



Esto generó el cuestionamiento de algunos hinchas...

LOS NÚMEROS DE LOS ARQUEROS

Sergio Romero

PJ: 10

Goles recibidos: 4

Vallas invictas: 7

Penales atajados: 5

Weverton

PJ: 9

Goles recibidos: 3

Vallas invictas: 7

Penales atajados: 0