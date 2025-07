Bombazo en Boca: aseguran que Riquelme tiene definido quién será el remplazante de Miguel Ángel Russo

La situación de Boca Juniors no da para más: hace dos años que no juega la Copa Libertadores, hace más de 10 partidos que no gana y el futuro de Miguel Ángel Russo al frente está definido: se va y aducen un tema personal o el presidente del club, Juan Román Riquelme, lo echa, como hizo con todos los entrenadores que pasaron por su gestión.