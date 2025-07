El diálogo de Russo y su CT en el polémico cambio de Merentiel: ¿mintió en conferencia de prensa?

Ahora, las cámaras de ESPN filtraron el diálogo exacto entre Russo y su ayudante Juvenal Rodríguez, que confirma que la decisión fue plenamente técnica y no un error administrativo como se intentó explicar luego.

merentiel vidrio

El diálogo entre Russo y su ayudante, captado por las cámaras

“¿Qué querés hacer con Merentiel?”, pregunta Juvenal Rodríguez.

“Nada. Afuera”, responde Russo sin dudar.

“¿Afuera?”, repite su asistente.

“Afuera, dale. Hacé el cambio. ¡Hacé el cambio!”, insiste el DT.

Acto seguido, el cuarto árbitro levanta el cartel y se concreta el ingreso de Giménez por Merentiel, quien no volvió al banco y se fue con bronca a los vestuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1949655546581172512&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PASÓ? La secuencia, al detale, del cambio de Merentiel en el Ducó.



No te pierdas #ESPNFútbol1 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/OZ3xAEgttm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 28, 2025

¿Qué dijo Russo en conferencia sobre Merentiel?

Consultado tras la derrota 1-0 con Huracán, Russo intentó bajarle el tono a la situación y habló de un problema administrativo: “Hubo un problema de papeles en el banco, nada más. Lo hablamos en el vestuario. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, es algo de papelerío más que otra cosa. Se hace un mundo el cual no existió.”

Sin embargo, las imágenes dejan en evidencia que la decisión fue técnica y que no hubo tal “problema de papeles”. Esto reavivó la indignación de los hinchas, que reclaman explicaciones por decisiones que afectan directamente al rendimiento de un equipo en crisis.

Merentiel, uno de los pocos jugadores regulares y con poder de gol en este flojo 2025, quedó en el ojo de la tormenta sin haber cometido errores en el campo. Mientras tanto, Edinson Cavani sigue sin levantar su nivel y la producción ofensiva de Boca preocupa cada vez más.