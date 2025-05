Carlos Alcaraz arrancó ganando en el Roma Open

Mostró un nivel sólido, no dio opciones a su rival y selló su pase en Roma dónde tiene el único antecedente de su participación en 2023, con caída en tercera ronda ante el húngaro Fabian Marozsan.

Además, Carlitos dio otro paso firme en sus dos grandes objetivos en la capital italiana: llegar de la mejor forma a Roland Garros para la defensa del título obtenido en 2024 e intentar conquistar el número 2 del mundo en caso de alcanzar las semifinales en Roma o que el alemán Alexander Zverev no revalide su corona en este torneo.

Con esta victoria, Alcaraz extiende su dominio sobre Lajovic a cinco enfrentamientos, habiendo ganado todos los duelos entre ambos. En 2022 se impuso en Australia, mientras que en 2023 venció en Buenos Aires, Rio de Janeiro y Miami.

"Estoy bien, me muevo bien. El partido era un test para mí y lo he superado. He intentado estar más cómodo, ver cómo volvía de la lesión. Ha sido un gran día en la oficina. Esperemos que mañana y el domingo sean mejores", señaló Alcaraz a pie de pista.

"Intento sacar cosas positivas en mis momentos de lesión. Pude estar más en casa recuperando y para tener la mente fresca para competir aquí. Gran actuación hoy, buen nivel, un poco sorprendente para mí, pero muy bien. Me da confianza para la siguiente y veremos si vamos a mejor", sentenció el tenista murciano.

Su próximo rival será otro serbio como Laslo Djere (64°), que se deshizo 6-0 y 6-3 del joven estadounidense Alex Michelsen (32º) para citarse por tercera ocasión entre sí, todas sobre polvo de ladrillo, luego de Buenos Aires 2023 y Barcelona 2025.