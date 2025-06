Celebra Boca: Ayrton Costa destrabó su situación y viaja al Mundial de Clubes 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1933562367679308115&partner=&hide_thread=false [EXCLUSIVO] Giro inesperado en Boca: Ayrton Costa completó nuevamente el formulario, cambió un dato que había puesto mal y le dieron la VISA.

*Esta noche viaja a Estados Unidos y podrá disputar el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/lvLUuob4Bp — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 13, 2025

Aunque ninguna de las investigaciones prosperó en su contra, esos antecedentes pesaron al momento de solicitar la documentación. Pese a que el jueves por la tarde se hablaba de una nueva negativa, en el entorno del Xeneize reinaba el optimismo.

Finalmente, este viernes por la mañana se confirmó la aprobación del permiso por 26 días, gestionado bajo el argumento de “trabajo temporal” en una competencia FIFA. El club movió todas sus influencias, con gestiones encabezadas por su presidente Juan Román Riquelme y los abogados de la institución, y hasta elevó un pedido especial al organismo rector del fútbol mundial.

ayrton costa.jpg

Costa viajará durante la noche y se incorporará al plantel el sábado, apenas a 48 horas del debut frente al Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi. La situación en la zaga central de Boca no es sencilla: Figal vuelve tras seis meses inactivo, Pellegrino y Mendía están desgarrados, Di Lollo arrastra molestias y Rojo atraviesa un momento de bajo nivel. Por eso, no se descarta que el flamante refuerzo sea titular en el estreno del lunes en el Hard Rock Stadium de Miami.

La formación todavía no está definida, aunque Russo ya maneja un esquema 4-4-2 con Zenón y Zeballos como extremos a pierna cambiada, mientras que en ataque el DT aún duda entre Merentiel acompañado por Milton Giménez o Carlos Palacios. Cavani está descartado, Advíncula no llega al 100% y en el medio aún hay competencia por el puesto de volante central. En ese escenario, la inclusión de Costa como titular no sería una sorpresa.