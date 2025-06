Russo mueve las piezas en Boca para el debut ante Benfica: el probable 11

El técnico, que asumió hace apenas unas semanas, dirigió varias prácticas en la Barry University de Miami y todavía no repitió once en los ensayos. Entre lesiones, recuperaciones y algunas incorporaciones recientes, las pruebas se acumulan. Lo que sí parece claro es que apostará por un esquema 4-4-2 con extremos ofensivos, aunque con roles defensivos para no descompensar al equipo.