Chelsea prepara una limpieza profunda tras ganar el Mundial de Clubes: los 15 que podrían irse

enzo maresca.jpg

El conjunto azulrealizó una inversión cercana a los 234 millones de euros en este mercado de pases, con siete incorporaciones de peso y la intención de sumar aún más talento, como el caso de Alejandro Garnacho. Para hacer lugar a esas apuestas y equilibrar la masa salarial, la dirigencia acompaña la decisión de desprenderse de una parte considerable del plantel: actualmente hay 39 jugadores en la plantilla, una cifra que Maresca considera excesiva.

A diferencia de lo que suele suceder en este tipo de “barridas”, la lista no incluye figuras como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Cole Palmer. Pero sí aparecen nombres importantes y otros jóvenes con proyección que no encontraron lugar en el equipo principal. Desde defensores que llegaron por cifras millonarias hasta promesas que no lograron asentarse, el recorte apunta a dejar un grupo más compacto, con roles definidos y margen de maniobra en el mercado.

enzo fernandez.jpg

Los 15 futbolistas que Chelsea ya puso en la vidriera del mercado de pases

Axel Disasi: zaguero francés que arribó por 45 millones de euros. Su bajo rendimiento lo relegó, y hoy su valor de mercado se estima en la mitad. Benoît Badiashile: otro defensor central que costó 45 millones y no logró consolidarse. Es uno de los nombres fuertes en la lista de salidas. Renato Veiga: vlante portugués que vuelve de su préstamo en Juventus. Tiene mercado en clubes como Atlético de Madrid y Bayern Múnich. Chelsea pide 40 millones por él. Carney Chukwuemeka: mediocampista ofensivo de gran proyección que no logró continuidad. Viene de una cesión al Borussia Dortmund y busca un nuevo destino. Lesley Ugochukwu: Volante defensivo que no pudo ganarse minutos en el primer equipo. Saldría a préstamo o venta. Alfie Gilchrist: Central inglés surgido de la cantera. A pesar de algunas participaciones, no entra en los planes principales. Kiernan Dewsbury-Hall: incorporado recientemente desde Leicester, quedó sin lugar tras la superpoblación en la mitad de la cancha. Marc Guiu: delantero español ex Barcelona, con gran potencial pero sin chances reales de competir en el ataque actual. Christopher Nkunku: una de las sorpresas de la lista. El francés perdió terreno y es seguido de cerca por Bayern e Inter. Armando Broja: delantero albanés afectado por lesiones y falta de ritmo. El club espera encontrarle una salida definitiva. David Datro Fofana: ptro atacante joven con cesiones previas que no logró convencer. Podría ser vendido en este mercado. Raheem Sterling: extremo experimentado. Luego de un fugaz paso por Arsenal, su destino podría estar en Napoli. Su alto salario también empuja la decisión. Nicolas Jackson: delantero que no cumplió con las expectativas goleadoras. Está en la lista de transferibles para liberar espacio en ofensiva. Cesare Casadei: volante italiano de regreso tras préstamo. No se afianzó y podría partir en busca de minutos. Malo Gusto: lateral francés con proyección, pero sin lugar asegurado. Saldría si llega una oferta que convenga al club.