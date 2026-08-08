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Con polémicas, Deportivo Riestra dio el golpe y venció 2-0 a Estudiantes por el Torneo Clausura
El "Pincha" venía de golear a Defensa y Justicia pero sucumbió en el Guillermo Laza.
Deportivo Riestra pisó fuerte en el Guillermo Laza y se impuso por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Con un gol de penal de Milton Céliz en el arranque y otro de Antony Alonso en el complemento, el Malevo se quedó con los tres puntos ante el Pincha, que el martes jugará con Universidad Católica por la Copa Libertadores.
El triunfo de Riestra no estuvo exento de polémicas, ya que previo al penal que luego Céliz cambió por gol, hubo una posible mano del jugador local que no fue advertida por el árbitro ni revisada en el VAR.
El conjunto del Bajo Flores, que comenzó el torneo con una resonante victoria por 3-0 ante Boca, llegaba con el objetivo de recuperarse en condición de local luego de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó frente a Defensa y Justicia y, en la fecha pasada, fue superado por Barracas Central.
Por su parte, el "Pincha" puso primera en el torneo con una derrota ante Independiente, aunque se recuperó rápido ante su gente, donde venció al "Halcón" de Florencio Varela para encarrilar su presente en el certamen doméstico.
El equipo dirigido por Alexander Medina no pudo sostener su rendimiento para continuar en los puestos de vanguardia y llegar con confianza al duelo ante Universidad Católica en el estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Minuto a mintuto de Deportivo Riestra vs. Estudiantes por el Torneo Clausura
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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