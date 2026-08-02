Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Barracas Central por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.
Deportivo Riestra y Barracas Central juegan este domingo uno de los cruces interzonales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 14:30 en el estadio Guillermo Laza y será televisado por ESPN Premium.
Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Damián Espinoza, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.
El "Malevo" tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura al golear 3 a 0 a Boca en condición de local, uno de los resultados más resonantes del inicio del certamen.
Sin embargo, en la segunda fecha no pudo sostener ese nivel y cayó frente a Defensa y Justicia. Ahora buscará recuperarse ante su gente para volver a meterse en los puestos de vanguardia.
El conjunto dirigido por Damián Ayude, por su parte, atraviesa un gran presente en el campeonato: debutó con un histórico triunfo por 1 a 0 frente a River en el estadio Monumental y ratificó su buen comienzo al vencer a Aldosivi en la segunda jornada.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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