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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Barracas Central por el Torneo Clausura

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.

Riestra y Barracas juegan en el Guillermo Laza. 

Riestra y Barracas juegan en el Guillermo Laza. 

Deportivo Riestra y Barracas Central juegan este domingo uno de los cruces interzonales de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 14:30 en el estadio Guillermo Laza y será televisado por ESPN Premium.

Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Damián Espinoza, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.

El "Malevo" tuvo un estreno soñado en el Torneo Clausura al golear 3 a 0 a Boca en condición de local, uno de los resultados más resonantes del inicio del certamen.

Sin embargo, en la segunda fecha no pudo sostener ese nivel y cayó frente a Defensa y Justicia. Ahora buscará recuperarse ante su gente para volver a meterse en los puestos de vanguardia.

Riestra recibe a Barracas este domingo.

Riestra recibe a Barracas este domingo.

El conjunto dirigido por Damián Ayude, por su parte, atraviesa un gran presente en el campeonato: debutó con un histórico triunfo por 1 a 0 frente a River en el estadio Monumental y ratificó su buen comienzo al vencer a Aldosivi en la segunda jornada.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026 - Interzonal

  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
  • Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Barracas Central

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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