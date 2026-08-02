Barracas Central venció a Deportivo Riestra y es puntero de la Zona B
El Guapo se impuso 1-0 en el clásico barrial con un gol de Gonzalo Maroni y alcanzó las nueve unidades para compartir el liderazgo de la Zona B junto a Argentinos Juniors.
Barracas Central continúa con su gran arranque en el Torneo Clausura 2026. En el clásico frente a Deportivo Riestra, el Guapo se impuso por 1-0 en condición de visitante, en un encuentro interzonal correspondiente a la tercera fecha, y estiró su invicto para mantenerse en lo más alto de la Zona B.
El único gol de la tarde llegó a los 26 minutos del segundo tiempo por intermedio de Gonzalo Maroni, quien apareció en el momento justo para darle una nueva victoria al conjunto dirigido por Damián Ayude.
Con este resultado, Barracas alcanzó los nueve puntos sobre nueve posibles y comparte el liderazgo de la Zona B junto a Argentinos Juniors, consolidándose como una de las grandes revelaciones del inicio del campeonato. Por el lado de Riestra, la derrota significó un nuevo golpe en el certamen. El Malevo quedó con apenas tres unidades en la Zona A y buscará recuperarse rápidamente para no perder terreno en la pelea por la clasificación.
En la próxima jornada, Riestra volverá a jugar como local cuando reciba a Estudiantes de La Plata, mientras que Barracas Central intentará sostener su gran momento en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Gonzalo Maroni abrió el marcador para el Guapo:
Deportivo Riestra vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Barracas Central por Torneo Clausura 2026 - Interzonal
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN Premium.
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