Barracas Central venció a Deportivo Riestra y es puntero de la Zona B

Con este resultado, Barracas alcanzó los nueve puntos sobre nueve posibles y comparte el liderazgo de la Zona B junto a Argentinos Juniors, consolidándose como una de las grandes revelaciones del inicio del campeonato. Por el lado de Riestra, la derrota significó un nuevo golpe en el certamen. El Malevo quedó con apenas tres unidades en la Zona A y buscará recuperarse rápidamente para no perder terreno en la pelea por la clasificación.