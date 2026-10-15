Copa Libertadores: Estudiantes Igualó 0-0 con Flamengo y el pasaje a la final se definirá en Brasil

Final sin goles en UNO: Estudiantes igualó y buscará la final en Brasil
El "Pincha" no pudo romper el cero en el marcador y la serie se definirá la próxima semana en el Maracaná.
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El "Pincha" mereció más pero le faltó el gol, y no pasó del 0-0 en UNO, ante un marco espectacular. Se define la próxima semana en el mítico Maracaná.
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Estudiantes de La Plata y Flamengo igualaron 0-0 este jueves en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, serie que quedó abierta y se resolverá la próxima semana en Río de Janeiro.
El "Pincha" mereció más pero no terminó de mostrarse fino en el último toque, más allá de incomodar a Agustín Rossi. En contrapartida, el uruguayo Fernando Muslera fue casi un especador más, ya que el "Mengao" casi no pisó el área local.
Al partido no le faltaron polémicas, por el terrible golpe que Lucas Paquetá le dio a Piovi en el segundo tiempo, infracción por la que el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez solo le mostró la amarilla, mientras media La Plata reclamaba por la roja.
La serie por un lugar en la final se definirá el próximo jueves en el mítico Maracaná. El partido se jugará ya sabiendo al primer finalista, que resultará de entre Fluminense y Palmeiras.
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