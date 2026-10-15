MinutoUno

EN VIVOCopa Libertadores

Copa Libertadores: Estudiantes Igualó 0-0 con Flamengo y el pasaje a la final se definirá en Brasil

Estudiantes iguala 0-0 con Flamengo por la Copa Libertadores.

Estudiantes iguala 0-0 con Flamengo por la Copa Libertadores.
Estudiantes abre las semifinales de la Copa Libertadores en La Plata.

Estudiantes abre las semifinales de la Copa Libertadores en La Plata.
MinutoUno
Deportes
Estudiantes de La Plata
Flamengo

El "Pincha" mereció más pero le faltó el gol, y no pasó del 0-0 en UNO, ante un marco espectacular. Se define la próxima semana en el mítico Maracaná.

Compartí en redes:

EN VIVO

Estudiantes de La Plata y Flamengo igualaron 0-0 este jueves en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, serie que quedó abierta y se resolverá la próxima semana en Río de Janeiro.

El "Pincha" mereció más pero no terminó de mostrarse fino en el último toque, más allá de incomodar a Agustín Rossi. En contrapartida, el uruguayo Fernando Muslera fue casi un especador más, ya que el "Mengao" casi no pisó el área local.

Al partido no le faltaron polémicas, por el terrible golpe que Lucas Paquetá le dio a Piovi en el segundo tiempo, infracción por la que el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez solo le mostró la amarilla, mientras media La Plata reclamaba por la roja.

La serie por un lugar en la final se definirá el próximo jueves en el mítico Maracaná. El partido se jugará ya sabiendo al primer finalista, que resultará de entre Fluminense y Palmeiras.

Minuto a minuto de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Final sin goles en UNO: Estudiantes igualó y buscará la final en Brasil

El "Pincha" no pudo romper el cero en el marcador y la serie se definirá la próxima semana en el Maracaná.

Todo Estudiantes pidió roja para Lucas Paquetá

El futbolista visitante brazeó, golpeó a Piovi pero fue amonestad. ¿Era para roja?

Final del primer tiempo en La Plata, sin goles

Estudiantes y Flamengo igualan 0-0 en UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Impactante recibimiento para Estudiantes en UNO

Fuegos artificiales y mucho color para recibir a Estudiantes en la previa al choque contra Flamengo.

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo

El equipo dirigido por Alexander Medina alcanzó esta instancia tras eliminar a Corinthians en los cuartos de final. Después de igualar 1-1 en La Plata, el conjunto argentino se impuso por 1-0 en Brasil gracias al gol de Alexis Castro en el tramo final del encuentro y se metió entre los cuatro mejores del continente.

De cara al encuentro, el conjunto platense tendrá varias bajas importantes. Gabriel Neves sufrió una fractura en la muñeca izquierda y se perderá lo que resta de la temporada, mientras que Jalil Elías también estará ausente por una lesión muscular.

A estas bajas se suman las suspensiones de Tomás Palacios y Leandro González Pirez. Sin embargo, Medina contará con una alternativa para reforzar la defensa: Marcos Rojo, quien regresó al club y fue habilitado para disputar la Copa Libertadores.

Por su parte, Flamengo llega a las semifinales tras superar a Independiente del Valle en los cuartos de final. De esta manera, el conjunto brasileño, que defiende el título conseguido en 2025, intentará hacer valer su experiencia para llevarse un resultado favorable de La Plata y definir la clasificación en el Maracaná.

En el Brasileirão, el "Mengão", que no contará con Jorginho en el mediocampo debido a una suspensión, viene de vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca gracias al gol de Jorge Carrascal. Este resultado le permitió sumar tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato, con 64 unidades, una más que Palmeiras.

Formaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobías Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
  • VAR: Ulises Mereles.
  • TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar