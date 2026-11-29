Perdió Estudiantes, pero tres argentinos levantaron la Copa Libertadores con Palmeiras
Agustín Giay, Alexander Barboza y el Flaco López fueron titulares en el 1-0 de Palmeiras a Estudiantes y ganaron su primera Copa Libertadores.
La derrota de Estudiantes en Montevideo no fue una mala noticia para todos los argentinos. Agustín Giay, Alexander Barboza (también tiene nacionalidad uruguaya) y José Manuel "Flaco" López fueron titulares en Palmeiras, que le ganó 1-0 al Pincha con gol de Ramón Sosa en el Estadio Centenario y se quedó con la Copa Libertadores 2026.
El Verdao sumó de esta manera su cuarta Libertadores, después de las de 1999, 2020 y 2021. Con este título, los clubes brasileños encadenan ocho ediciones seguidas de la Copa.
Perdió Estudiantes, pero tres argentinos levantaron la Copa Libertadores con Palmeiras
Abel Ferreira formó con línea de tres. Barboza jugó como zaguero junto a Murilo y Gustavo Gómez, y Giay hizo de carrilero por derecha. El Flaco López fue el centrodelantero, con Sosa y Jhon Arias a los costados.
Fue una final trabada y con mucha fricción, y los tres terminaron amonestados. Al delantero le mostraron la amarilla a los 32 minutos por una falta sobre Marcos Rojo. A los 58 tuvo una chance clara de gol y a los 76 dejó la cancha para que entrara Vitor Roque. Los tres ya habían sido titulares en la semifinal ante Fluminense, que Palmeiras ganó 5-3 por penales en el Allianz Parque.
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La revancha del Flaco López
El delantero nació en San Lorenzo, Corrientes, y pasó por Lanús. Ya es habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni y esperó cuatro años por este título en Brasil: en 2025 había perdido la final con Flamengo.
"No puedo explicar las sensaciones, soñé tanto con este momento", dijo el Flaco después del partido. También reconoció que no fue el mejor partido del equipo en la Copa y destacó lo colectivo: "Hoy lo ganamos como equipo".
Giay, defensor que también fue citado a la Selección en la última fecha FIFA, ganó su primera Libertadores. Barboza lo hizo en su primera temporada en el club, al que llegó en 2026, igual que Arias y Marlon Freitas.
Lo que viene para Palmeiras
Con la Copa, el Verdao se ganó el derecho a jugar la Recopa Sudamericana 2027 contra Boca, campeón de la Copa Sudamericana. Será otro cruce con un argentino, y esta vez los tres jugarán del lado brasileño. Después de este título, Brasil tiene 26 Libertadores y la Argentina, 25.
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