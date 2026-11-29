La revancha del Flaco López

El delantero nació en San Lorenzo, Corrientes, y pasó por Lanús. Ya es habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni y esperó cuatro años por este título en Brasil: en 2025 había perdido la final con Flamengo.

"No puedo explicar las sensaciones, soñé tanto con este momento", dijo el Flaco después del partido. También reconoció que no fue el mejor partido del equipo en la Copa y destacó lo colectivo: "Hoy lo ganamos como equipo".

Giay, defensor que también fue citado a la Selección en la última fecha FIFA, ganó su primera Libertadores. Barboza lo hizo en su primera temporada en el club, al que llegó en 2026, igual que Arias y Marlon Freitas.

Lo que viene para Palmeiras

Con la Copa, el Verdao se ganó el derecho a jugar la Recopa Sudamericana 2027 contra Boca, campeón de la Copa Sudamericana. Será otro cruce con un argentino, y esta vez los tres jugarán del lado brasileño. Después de este título, Brasil tiene 26 Libertadores y la Argentina, 25.