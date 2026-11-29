El entrenador Alexander "Cacique" Medina tampoco escondió el golpe y dijo que "se termina un ciclo". Según trascendió, el DT tendrá una reunión con Juan Sebastián Verón para definir si sigue en el cargo.

El único gol de la final lo hizo el paraguayo Ramón Sosa. Con ese título, Palmeiras sumó su cuarta Libertadores, mientras que Estudiantes se quedó sin la quinta, que lo hubiera puesto otra vez en lo más alto del continente.

La carrera de Marcos Rojo

El defensor surgió en Estudiantes y se fue a Europa, donde jugó en el Sporting de Lisboa y el Manchester United. En la Argentina pasó por Boca y Racing antes de volver a La Plata. En esta Libertadores jugó la serie semifinal ante Flamengo, que le dio al Pincha el pasaje a Montevideo.