Marcos Rojo se quebró tras la derrota de Estudiantes la Libertadores: "En el final de mi carrera"
El defensor de Estudiantes se emocionó tras el 1-0 de Palmeiras en Montevideo y dijo que la final de la Libertadores era el partido más importante de su vida.
Marcos Rojo fue uno de los jugadores más golpeados por la derrota de Estudiantes ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026. Después del 1-0 en el Estadio Centenario de Montevideo, el defensor habló con Telefe y estuvo al borde del llanto. Al recordar su vuelta al club que lo formó, dijo: "Es el final de mi carrera".
Rojo volvió al Pincha para pelear otra vez la Libertadores y para eso forzó su salida de Racing. En La Plata llevaba menos de dos meses desde su llegada, y la final ante el Verdao era la gran meta de ese regreso.
Marcos Rojo se quebró tras la derrota de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores
El zaguero no habló de bronca, sino de tristeza. "Era el partido más importante de mi vida", reconoció. Contó que les agradeció a sus compañeros el esfuerzo de todo el año y lamentó que el único gol del partido lo hiciera el rival: según dijo, el equipo se fue "con las manos vacías".
También dejó una frase para el cierre: definió esa última etapa en Estudiantes como "la mejor película" para terminar, compitiendo al máximo nivel en el club donde empezó. Rojo no anunció una fecha de retiro ni confirmó si va a seguir en 2027.
IMPORTANTE: Ramón Sosa apareció solo en el área y puso el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes
El entrenador Alexander "Cacique" Medina tampoco escondió el golpe y dijo que "se termina un ciclo". Según trascendió, el DT tendrá una reunión con Juan Sebastián Verón para definir si sigue en el cargo.
El único gol de la final lo hizo el paraguayo Ramón Sosa. Con ese título, Palmeiras sumó su cuarta Libertadores, mientras que Estudiantes se quedó sin la quinta, que lo hubiera puesto otra vez en lo más alto del continente.
La carrera de Marcos Rojo
El defensor surgió en Estudiantes y se fue a Europa, donde jugó en el Sporting de Lisboa y el Manchester United. En la Argentina pasó por Boca y Racing antes de volver a La Plata. En esta Libertadores jugó la serie semifinal ante Flamengo, que le dio al Pincha el pasaje a Montevideo.
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