Estudiantes juega la final de la Copa Libertadores 2026

IMPORTANTE: Perdió Estudiantes, pero tres argentinos levantaron la Copa Libertadores con Palmeiras

Así está el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras: 85 (clasificado como campeón 2026)

85 (clasificado como campeón 2026) Flamengo: 83 (clasificado como campeón 2025)

83 (clasificado como campeón 2025) Estudiantes: 62

62 Liga de Quito: 61

61 Independiente del Valle: 40

40 Racing: 35

35 Cerro Porteño: 34

Boca y River, lejos de la pelea

Estudiantes le saca 22 puntos a Independiente del Valle, el primero que hoy quedaría afuera. Entre los argentinos, el que más cerca está es Racing, sexto con 35. Más atrás aparecen Vélez, Platense e Independiente Rivadavia, con 24 cada uno.

Los dos grandes están muy lejos. River tiene 23 puntos y en esta edición no sumó, y Boca suma apenas 10. Para meterse en el Mundial por esta vía, el camino más directo de los dos es ganar la Libertadores en 2027 o 2028.