El premio que Estudiantes no perdió en Montevideo: así quedó la tabla rumbo al Mundial de Clubes
Pese a la derrota ante Palmeiras, Estudiantes quedó con 62 puntos en el ranking Conmebol y hoy ocupa uno de los dos cupos para el Mundial de Clubes 2029.
La final perdida ante Palmeiras en Montevideo dejó a Estudiantes sin la quinta Libertadores, pero no sin premio. El Pincha terminó la temporada con 62 puntos en el ranking de la Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029 y hoy ocupa uno de los dos cupos que esa tabla reparte para Sudamérica.
El otro lugar por ranking lo tiene Liga de Quito, con 61. Los dos se suman, por ahora, a Flamengo y Palmeiras, que ya están clasificados por haber ganado la Libertadores en 2025 y 2026.
Cómo se clasifica al Mundial de Clubes 2029
El torneo mantendría el formato de 32 equipos, con seis plazas para Sudamérica. Cuatro son para los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028. Las otras dos van para los mejores del ranking que no hayan ganado el título.
La tabla solo cuenta la Copa Libertadores, no la Sudamericana. Cada club suma tres puntos por cada fase que juega desde la etapa de grupos, tres por victoria y uno por empate. Además, por esta vía puede haber hasta dos clubes por país.
Estudiantes llegó a 62 con 28 puntos en la Libertadores 2025 y 34 en esta edición. Todavía quedan dos Copas dentro del ciclo, las de 2027 y 2028, así que la clasificación no está cerrada.
IMPORTANTE: Perdió Estudiantes, pero tres argentinos levantaron la Copa Libertadores con Palmeiras
Así está el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029
- Palmeiras: 85 (clasificado como campeón 2026)
- Flamengo: 83 (clasificado como campeón 2025)
- Estudiantes: 62
- Liga de Quito: 61
- Independiente del Valle: 40
- Racing: 35
- Cerro Porteño: 34
Boca y River, lejos de la pelea
Estudiantes le saca 22 puntos a Independiente del Valle, el primero que hoy quedaría afuera. Entre los argentinos, el que más cerca está es Racing, sexto con 35. Más atrás aparecen Vélez, Platense e Independiente Rivadavia, con 24 cada uno.
Los dos grandes están muy lejos. River tiene 23 puntos y en esta edición no sumó, y Boca suma apenas 10. Para meterse en el Mundial por esta vía, el camino más directo de los dos es ganar la Libertadores en 2027 o 2028.
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