Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental

Live Blog Post

Cómo llegan Libertad y River a octavos de final

Dirigidos por Marcelo Gallardo, los de Núñez son señalados como serios candidatos al título. Su clasificación a octavos de final se dio tras liderar con autoridad su grupo y reforzar el plantel en un mercado de pases ambicioso.

El arranque del semestre fue prometedor, con goleadas sobre Platense e Instituto de Córdoba, aunque en sus últimas apariciones igualó ante San Lorenzo e Independiente. Además, en la Copa Argentina se instaló en octavos de final luego de un sólido 3-0 ante San Martín de Tucumán.

Para este duelo, la gran incógnita pasa por la mitad de la cancha: Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina pelean por un lugar en el equipo titular. La idea es apostar por un esquema que permita dominar la posesión y explotar la velocidad en ataque.

Libertad, dirigido por Sergio Aquino, se clasificó como segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres. Aunque históricamente no ha podido siquiera empatar con River en sus cuatro enfrentamientos desde 2014, el conjunto paraguayo confía en aprovechar su localía para dar la sorpresa.

El Millonario sabe que un buen resultado en Asunción puede marcar la diferencia y darle margen para cerrar la serie con el respaldo de su público en el Monumental. La misión es clara: imponer autoridad y dejar encarrilado el pase a cuartos de final.