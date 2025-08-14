MinutoUno

EN VIVOOctavos de final

Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental

Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental
Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental
MinutoUno
Deportes
River
Libertad

El "Millonario" la pasó mal en el primer tiempo y fue ampliamente superior en el complemento, pero no pasó del 0-0 en su visita a Asunción.

Compartí en redes:

EN VIVO

River inició este jueves la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Libertad de Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta.

En Asunción y con el recordado árbitro brasileño Wilton Sampaio, el "Millonario" hizo un flojísimo primer tiempo, en donde Franco Armani fue la figura salvando el cero en valla propia, pero fue ampliamente superior en el complemento, con varias situaciones claras como para abrir el marcador.

El entrenador Marcelo Gallardo fue clave moviendo el banco de suplentes en el entretiempo, con los buenos ingresos de Juanfer Quintero y Nacho Fernández, que le dieron otra dinámica al equipo; más la vuelta de Sebastián Driussi.

Entre Nacho, Juanfer y Colidio se encargaron de fabricar las oportunidades más claras de la segunda mitad. El que lo tuvo en la última fue Gonzalo Montiel, con un remate a quemarropa que hizo lucir a Martín Silva.

La serie quedó abierta y se resolverá el jueves de la próxima semana, cuando River reciba a Libertad en el Monumental, desde las 21.30 horas, por un lugar en cuartos de final. El rival que espere por el "Millonario" o el equipo paraguayo seguramente sea Palmeiras, que abrió su llave con una goleada 4-0 en Perú ante Universitario.

image

Minuto a minuto de Libertad vs. River

Live Blog Post

Final del partido en Paraguay, sin goles para Libertad y River

River igualó 0-0 en la ida por los octavos de final del certamen. La serie se define en una semana en el Monumental.

Live Blog Post

Triple cambio en River tras un magro primer tiempo

Nacho Fernández, Sebastián Driussi y Juanfer Quintero ingresan por Santiago Lencina, Miguel Borja y Kevin Castaño.

Live Blog Post

Impresionante atajada de Franco Armani

El arquero de River desactivó el gol de Libertad en una de las jugadas más claras de la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956160159945838598&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ya se juega en Paraguay

Comenzó el partido entre River y Libertad.

Live Blog Post

Cómo llegan Libertad y River a octavos de final

Dirigidos por Marcelo Gallardo, los de Núñez son señalados como serios candidatos al título. Su clasificación a octavos de final se dio tras liderar con autoridad su grupo y reforzar el plantel en un mercado de pases ambicioso.

El arranque del semestre fue prometedor, con goleadas sobre Platense e Instituto de Córdoba, aunque en sus últimas apariciones igualó ante San Lorenzo e Independiente. Además, en la Copa Argentina se instaló en octavos de final luego de un sólido 3-0 ante San Martín de Tucumán.

Para este duelo, la gran incógnita pasa por la mitad de la cancha: Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina pelean por un lugar en el equipo titular. La idea es apostar por un esquema que permita dominar la posesión y explotar la velocidad en ataque.

Libertad, dirigido por Sergio Aquino, se clasificó como segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres. Aunque históricamente no ha podido siquiera empatar con River en sus cuatro enfrentamientos desde 2014, el conjunto paraguayo confía en aprovechar su localía para dar la sorpresa.

El Millonario sabe que un buen resultado en Asunción puede marcar la diferencia y darle margen para cerrar la serie con el respaldo de su público en el Monumental. La misión es clara: imponer autoridad y dejar encarrilado el pase a cuartos de final.

Live Blog Post

Libertad vs. River: formaciones

  • Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Live Blog Post

Libertad vs. River: otros datos

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Tigo La Huerta.
  • Árbitro: Wilton Sampaio.
  • VAR: Rodolpho Toski.
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar