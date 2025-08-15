Cuándo juega River la revancha contra Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

En el marco del inicio de la serie, el conjunto de Marcelo Gallardo no pasó del 0-0 en su visita a Asunción, resultado que lo deja bien parado de cara a la revancha de local, ya que con cualquier victoria en Núñez avanzará a la próxima instancia. Como ya no rige en competencias Conmebol la vieja regla del "gol de visitante", con cualquier empate, la clasificación se resolverá por penales.