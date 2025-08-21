MinutoUno

Copa Libertadores: River sufrió más de la cuenta con Libertad pero ganó por penales y está en cuartos de final

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo un flojísimo partido, jugó casi un tiempo con 10 por la expulsión de Galoppo, igualó 1-1 y lo ganó por penales con Franco Armani como héroe.

River tuvo una noche para el olvido en el Estadio Monumental, pero que terminó con alegrías, ya que eliminó por penales a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se metió entre los ocho mejores.

El duelo inició con la serie igualada tras el empate sin goles en Asunción, lo que le otorgaba al "Millonario" la ventaja de definir en su casa con el aliento de más de 80 mil hinchas.

Y con este envión se disputaron los primeros minutos, con el conjunto de Marcelo Gallardo llevándose por delante a su rival, con presión bien arriba y casi sin dejar que la visita pudiera mantener la pelota.

En este marco se puso en ventaja con el gol de Sebastián Driussi de cabeza, y pudo marcar algún otro tanto en esa primera mitad. Pero un descuido en el cierre, derivó en el empate de Robert Rojas, en una nueva edición de la famosa "ley del ex".

Para el complemento, la historia sería muy distinta por la temprana expulsión, por doble amarilla, de Giuliano Galoppo. Los cambios obligados de Gallardo empeoraron al equipo, y Libertad fue el más claro en esta segunda etapa, con las chances más claras.

Sin que el partido rompiera esta paridad, la definición se trasladó a los penales, donde la visita falló tres de sus cuatro disparos, con Franco Armani tapando el último para decretar la clasificación de River.

image

El "Millonario" se convirtió en el último equipo en meterse en esta instancia, donde enfrentará a Palmeiras, iniciando la serie en el Monumental.

Minuto a minuto de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

River a cuartos de final

Se impuso 3-1 en los penales, con Armani tapando el definitivo, y se metió en cuartos de final.

Final en el Monumental y hay penales

River y Libertad igualaron 1-1 en un partido que tuvo de todo y la definición por un lugar en cuartos de final se traslada a los puntos del penal.

Libertad lo tuvo de contra pero perdonó a River

Melgarejo se iba mano a mano con Armani pero definió ancho y afuera.

Malas noticias para River: expulsado Giuliano Galoppo

El mediocampista que venía de ser figura el domingo ante Godoy Cruz recibió la segunda amarilla y el "Millonario" se queda con uno menos antes de los 10 minutos del segundo tiempo.

Arrancó el segundo tiempo en el Monumental

River y Libertad igualan 1-1 y por ahora hay penales para definir al equipo que se meta en cuartos de final.

Gol de Libertad con "ley del ex"

Robert Rojas, de cabeza en el cierre del primer tiempo, pone el 1-1 parcial en el Monumental.

River tuvo el segundo

Es una tromba el conjunto de Marcelo Gallardo que acorrala al conjunto paraguayo. Entre Colidio, Montiel y Driussi casi anotan el segundo.

GOL DE RIVER

Antes de la media hora de juego, Sebastián Driussi, de cabeza, pone el 1-0. Tras un centro espectacular de Marcos Acuña, Facundo Colidio definió mano a mano con el arquero, pero la pelota dio en el travesaño y el rebote fue interceptado por el goleador "millonario".

Lo tuvo River

Buena jugada colectiva, con pase profundo de Quintero pero una débil definición de Nacho Fernández.

Lo tuvo Libertad: Martínez Quarta salvó en la línea

Pese a que River tiene la pelota, la primera chance clara fue de la visita.

River Libertad (3)
River acorrala a Libertad

En casi 10 minutos, el conjunto argentino es el que tiene la pelota y que parece tener en un arco a su rival aunque sin ninguna chance clara.

Arrancó el partido en el Monumental

River y Libertad chocan mano a mano por un lugar en cuartos de final.

Cómo llegan River y Libertad

El conjunto de Marcelo Gallardo llega con confianza tras la contundente victoria por 4-2 sobre Godoy Cruz en el Torneo Clausura, un partido en el que utilizó mayoría de suplentes y que le permitió darle rodaje a varios jugadores que buscan ganarse un lugar. La buena actuación de Giuliano Galoppo, con dos goles, y de Sebastián Driussi, autor de un doblete en el campeonato y ya recuperado físicamente, le aportan alternativas ofensivas de peso al entrenador.

Para este encuentro, recupera a varias de sus figuras habituales. En el mediocampo, Enzo Pérez aparece como referencia inamovible, acompañado por Galoppo, mientras que la duda está en el sector derecho: Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández pelean por un lugar en la titularidad. En defensa, Lucas Martínez Quarta vuelve a la lista de convocados, lo que genera incertidumbre sobre si reemplazará a Sebastián Boselli como acompañante de Paulo Díaz en la zaga central.

Libertad, por su parte, llega con la misión de dar el golpe. Su técnico, Sergio Aquino, reservó jugadores en el clásico ante Olimpia y apuesta a la solidez defensiva como su principal carta. Con hombres experimentados como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco, el Gumarelo intentará encontrar un gol que complique al local. Mientras tanto, históricos como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo aguardan en el banco para aportar experiencia en el tramo final del partido.

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles se hace evidente, pero la Libertadores suele dejar margen para sorpresas. El local sabe que debe imponer condiciones desde el arranque para evitar cualquier sobresalto y asegurar su boleto a los cuartos de final, donde podría enfrentarse con Palmeiras, que prácticamente selló su clasificación tras golear a Universitario en Lima. La expectativa en Núñez es total.

Formaciones de River vs. Libertad

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
  • Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
River vs. Libertad: otros datos

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Andrés Matonte (URU).
  • TV: Fox Sports, Telefe.

