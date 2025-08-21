Copa Libertadores: River sufrió más de la cuenta con Libertad pero ganó por penales y está en cuartos de final

River a cuartos de final
Se impuso 3-1 en los penales, con Armani tapando el definitivo, y se metió en cuartos de final.
EN VIVONoche de Copa
El equipo de Marcelo Gallardo tuvo un flojísimo partido, jugó casi un tiempo con 10 por la expulsión de Galoppo, igualó 1-1 y lo ganó por penales con Franco Armani como héroe.
21 de agosto | 23:37
21 de agosto | 23:24
21 de agosto | 23:03
21 de agosto | 22:42
21 de agosto | 22:35
21 de agosto | 22:12
21 de agosto | 22:03
21 de agosto | 22:00
21 de agosto | 21:53
21 de agosto | 21:42
21 de agosto | 21:38
21 de agosto | 21:30
21 de agosto | 21:11
21 de agosto | 21:09
21 de agosto | 21:09
River tuvo una noche para el olvido en el Estadio Monumental, pero que terminó con alegrías, ya que eliminó por penales a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se metió entre los ocho mejores.
El duelo inició con la serie igualada tras el empate sin goles en Asunción, lo que le otorgaba al "Millonario" la ventaja de definir en su casa con el aliento de más de 80 mil hinchas.
Y con este envión se disputaron los primeros minutos, con el conjunto de Marcelo Gallardo llevándose por delante a su rival, con presión bien arriba y casi sin dejar que la visita pudiera mantener la pelota.
En este marco se puso en ventaja con el gol de Sebastián Driussi de cabeza, y pudo marcar algún otro tanto en esa primera mitad. Pero un descuido en el cierre, derivó en el empate de Robert Rojas, en una nueva edición de la famosa "ley del ex".
Para el complemento, la historia sería muy distinta por la temprana expulsión, por doble amarilla, de Giuliano Galoppo. Los cambios obligados de Gallardo empeoraron al equipo, y Libertad fue el más claro en esta segunda etapa, con las chances más claras.
Sin que el partido rompiera esta paridad, la definición se trasladó a los penales, donde la visita falló tres de sus cuatro disparos, con Franco Armani tapando el último para decretar la clasificación de River.
El "Millonario" se convirtió en el último equipo en meterse en esta instancia, donde enfrentará a Palmeiras, iniciando la serie en el Monumental.
Dejá tu comentario