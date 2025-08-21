Copa Libertadores: River sufrió más de la cuenta con Libertad pero ganó por penales y está en cuartos de final

Sin que el partido rompiera esta paridad, la definición se trasladó a los penales, donde la visita falló tres de sus cuatro disparos, con Franco Armani tapando el último para decretar la clasificación de River.

image

El "Millonario" se convirtió en el último equipo en meterse en esta instancia, donde enfrentará a Palmeiras, iniciando la serie en el Monumental.

Minuto a minuto de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Live Blog Post River a cuartos de final Se impuso 3-1 en los penales, con Armani tapando el definitivo, y se metió en cuartos de final. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958720050384298233&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARMANI ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL Y RIVER ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8R5JoFwE1N — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Final en el Monumental y hay penales River y Libertad igualaron 1-1 en un partido que tuvo de todo y la definición por un lugar en cuartos de final se traslada a los puntos del penal.

Live Blog Post Libertad lo tuvo de contra pero perdonó a River Melgarejo se iba mano a mano con Armani pero definió ancho y afuera.

Live Blog Post Malas noticias para River: expulsado Giuliano Galoppo El mediocampista que venía de ser figura el domingo ante Godoy Cruz recibió la segunda amarilla y el "Millonario" se queda con uno menos antes de los 10 minutos del segundo tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958706697905545707&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO GALOPPO EN EL COMIENZO DEL ST Y RIVER, EMPATANDO 1-1 CON LIBERTAD, SE QUEDA CON UNO MENOS!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ngtyCZqiWa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo en el Monumental River y Libertad igualan 1-1 y por ahora hay penales para definir al equipo que se meta en cuartos de final.

Live Blog Post Gol de Libertad con "ley del ex" Robert Rojas, de cabeza en el cierre del primer tiempo, pone el 1-1 parcial en el Monumental.

Live Blog Post River tuvo el segundo Es una tromba el conjunto de Marcelo Gallardo que acorrala al conjunto paraguayo. Entre Colidio, Montiel y Driussi casi anotan el segundo.

Live Blog Post GOL DE RIVER Antes de la media hora de juego, Sebastián Driussi, de cabeza, pone el 1-0. Tras un centro espectacular de Marcos Acuña, Facundo Colidio definió mano a mano con el arquero, pero la pelota dio en el travesaño y el rebote fue interceptado por el goleador "millonario". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1958697945148064077&partner=&hide_thread=false El 1-0 de River ante Libertad por los cuartos de final de la #CopaLibertadores pic.twitter.com/jW9T7TYIE0 — minutouno (@minutounocom) August 22, 2025

Live Blog Post Lo tuvo River Buena jugada colectiva, con pase profundo de Quintero pero una débil definición de Nacho Fernández. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958694566845931915&partner=&hide_thread=false ¡SE LO PERDIÓ RIVER! Pase TOP de Juanfer, pero Nacho Fernández definió sin fuerza y falló el 1-0 del Millo.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bEInrh0099 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Live Blog Post Lo tuvo Libertad: Martínez Quarta salvó en la línea Pese a que River tiene la pelota, la primera chance clara fue de la visita. River Libertad (3)

Live Blog Post River acorrala a Libertad En casi 10 minutos, el conjunto argentino es el que tiene la pelota y que parece tener en un arco a su rival aunque sin ninguna chance clara.

Live Blog Post Arrancó el partido en el Monumental River y Libertad chocan mano a mano por un lugar en cuartos de final.

Live Blog Post Cómo llegan River y Libertad El conjunto de Marcelo Gallardo llega con confianza tras la contundente victoria por 4-2 sobre Godoy Cruz en el Torneo Clausura, un partido en el que utilizó mayoría de suplentes y que le permitió darle rodaje a varios jugadores que buscan ganarse un lugar. La buena actuación de Giuliano Galoppo, con dos goles, y de Sebastián Driussi, autor de un doblete en el campeonato y ya recuperado físicamente, le aportan alternativas ofensivas de peso al entrenador. Para este encuentro, recupera a varias de sus figuras habituales. En el mediocampo, Enzo Pérez aparece como referencia inamovible, acompañado por Galoppo, mientras que la duda está en el sector derecho: Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández pelean por un lugar en la titularidad. En defensa, Lucas Martínez Quarta vuelve a la lista de convocados, lo que genera incertidumbre sobre si reemplazará a Sebastián Boselli como acompañante de Paulo Díaz en la zaga central. Libertad, por su parte, llega con la misión de dar el golpe. Su técnico, Sergio Aquino, reservó jugadores en el clásico ante Olimpia y apuesta a la solidez defensiva como su principal carta. Con hombres experimentados como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco, el Gumarelo intentará encontrar un gol que complique al local. Mientras tanto, históricos como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo aguardan en el banco para aportar experiencia en el tramo final del partido. La diferencia de jerarquía entre ambos planteles se hace evidente, pero la Libertadores suele dejar margen para sorpresas. El local sabe que debe imponer condiciones desde el arranque para evitar cualquier sobresalto y asegurar su boleto a los cuartos de final, donde podría enfrentarse con Palmeiras, que prácticamente selló su clasificación tras golear a Universitario en Lima. La expectativa en Núñez es total.

Live Blog Post Formaciones de River vs. Libertad River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Live Blog Post River vs. Libertad: otros datos Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Andrés Matonte (URU). TV: Fox Sports, Telefe.