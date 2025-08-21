Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Libertad

River afronta una noche decisiva en el Estadio Monumental, donde recibirá a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo, programado para las 21:30 y con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, llega con la serie igualada tras el empate sin goles en Asunción, lo que le otorga al Millonario la ventaja de definir en su casa con el aliento de más de 80 mil hinchas.