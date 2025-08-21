Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Libertad
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Libertad por la Copa Libertadores 2025.
River afronta una noche decisiva en el Estadio Monumental, donde recibirá a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo, programado para las 21:30 y con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, llega con la serie igualada tras el empate sin goles en Asunción, lo que le otorga al Millonario la ventaja de definir en su casa con el aliento de más de 80 mil hinchas.
El conjunto de Marcelo Gallardo llega con confianza tras la contundente victoria por 4-2 sobre Godoy Cruz en el Torneo Clausura, un partido en el que utilizó mayoría de suplentes y que le permitió darle rodaje a varios jugadores que buscan ganarse un lugar. La buena actuación de Giuliano Galoppo, con dos goles, y de Sebastián Driussi, autor de un doblete en el campeonato y ya recuperado físicamente, le aportan alternativas ofensivas de peso al entrenador.
Para este encuentro, recupera a varias de sus figuras habituales. En el mediocampo, Enzo Pérez aparece como referencia inamovible, acompañado por Galoppo, mientras que la duda está en el sector derecho: Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández pelean por un lugar en la titularidad. En defensa, Lucas Martínez Quarta vuelve a la lista de convocados, lo que genera incertidumbre sobre si reemplazará a Sebastián Boselli como acompañante de Paulo Díaz en la zaga central.
Libertad, por su parte, llega con la misión de dar el golpe. Su técnico, Sergio Aquino, reservó jugadores en el clásico ante Olimpia y apuesta a la solidez defensiva como su principal carta. Con hombres experimentados como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco, el Gumarelo intentará encontrar un gol que complique al local. Mientras tanto, históricos como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo aguardan en el banco para aportar experiencia en el tramo final del partido.
La diferencia de jerarquía entre ambos planteles se hace evidente, pero la Libertadores suele dejar margen para sorpresas. El local sabe que debe imponer condiciones desde el arranque para evitar cualquier sobresalto y asegurar su boleto a los cuartos de final, donde podría enfrentarse con Palmeiras, que prácticamente selló su clasificación tras golear a Universitario en Lima. La expectativa en Núñez es total.
River vs. Libertad: probables formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
- Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
Cómo ver en vivo River vs Libertad de Paraguay
La televisación estará a cargo de Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
