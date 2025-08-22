Cuándo se juega River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores y cuál es el último antecedente

Cuándo juegan River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras iniciará en la semana del 17 de septiembre en el Monumental, y se definirá una semana más tarde en Allianz Parque. El día y el horario serán confirmados por Conmebol en los próximos días.

La serie iniciará en Núñez y se definirá en San Pablo. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, el conjunto brasileño fue el mejor de todos de la fase de grupos.

El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito y San Pablo.