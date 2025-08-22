Cuándo se juega River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores y cuál es el último antecedente
El conjunto argentino sufrió más de la cuenta con Libertad pero se metió entre los ocho mejores y ahora deberá enfrentar a uno de los máximos candidatos.
River tuvo una noche para el olvido en el Estadio Monumental, pero que terminó con alegrías, ya que eliminó por penales a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y se metió entre los ocho mejores, para enfrentar a Palmeiras por un lugar en los cuartos de final.
Este jueves quedó definido el cuadro de cuartos de final del certamen continental, con presencia argentina. En este lado de la llave, el "Millonario" deberá medirse ante el mejor equipo de la fase de grupos.
El conjunto argentino llega tras sufrir contra Libertad en una serie que lo tenía como claro favorito. Con un empate 0-0 en la ida, y el 1-1 en la vuelta, la sufrida clasificación se dio a través de los penales.
Por el contrario, el "Verdao" llega desfilando, ya que fue el mejor de la fase de grupos con puntaje ideal, y en octavos tachó 4-0 a Universitario en la ida en Perú, para no pasar sobresaltos con un 0-0 de local para la estadística.
El último antecedente de River vs. Palmeiras fue por las semifinales de la Copa Libertadores 2021. En aquella edición, el conjunto brasileño golpeó en la ida con un contundente 3-0 de visitante, pero luego sufrió en su casa, donde el "Millonario" estuvo cerca de la remontada, pero se quedó en un triunfo 2-0.
Cuándo juegan River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores
La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras iniciará en la semana del 17 de septiembre en el Monumental, y se definirá una semana más tarde en Allianz Parque. El día y el horario serán confirmados por Conmebol en los próximos días.
La serie iniciará en Núñez y se definirá en San Pablo. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, el conjunto brasileño fue el mejor de todos de la fase de grupos.
El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Liga de Quito y San Pablo.
