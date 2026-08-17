Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
Tras el empate en la ida, el "Calamar" llega a Chile con el sueño de meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez en su historia. Los detalles en la nota.
Coquimbo Unido y Platense se enfrentan este miércoles, desde las 19, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputa en Chile, donde ambos buscarán quedarse con una serie que está abierta luego del empate 1-1 en el partido de ida.
El conjunto argentino se puso en ventaja en Vicente López gracias a Luciano Giménez, pero no logró sostener el resultado. Guido Mainero tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, aunque su remate fue atajado, y sobre el final Guido Vadalá apareció para marcar el empate de Coquimbo Unido.
Además, el conjunto comandado por Martín Palermo llega a la revancha después de empatar 1-1 ante Boca como local, por la quinta fecha del Torneo Clausura. En el torneo local, se ubica en la decimotercera posición con cinco unidades, producto de un partido ganado, dos empates y misma cantidad de derrotas.
Platense disputa por primera vez los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que una clasificación ante Coquimbo significaría también alcanzar por primera vez los cuartos de final de la competencia. El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná.
Formaciones de Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Francisco Sánchez Rumuroso.
Árbitro: Roberto Pérez.
VAR: Michael Espinoza.
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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