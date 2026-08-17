Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Platense viene de empatar ante Boca.

Platense disputa por primera vez los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que una clasificación ante Coquimbo significaría también alcanzar por primera vez los cuartos de final de la competencia. El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná.