Platense venció a Estudiantes y, por primera vez en su historia, es semifinalista de Copa Argentina

Cuando el partido parecía encaminarse inevitablemente a la definición por penales, llegó la jugada clave a los 37 minutos del segundo tiempo (83' de juego): tras un centro de Tomás Silva, el ingresado Gonzalo Lencina conectó de cabeza dentro del área y venció la resistencia de Fernando Muslera para desatar el festejo Calamar. En los instantes finales, el Pincha empujó sin claridad en busca del empate, pero la defensa de Platense resistió con firmeza hasta el pitazo final.