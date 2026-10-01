Platense venció a Estudiantes y, por primera vez en su historia, es semifinalista de Copa Argentina
Con esta caída, el Pincha acumula un segundo fuerte golpe en sólo una semana. Ahora, el Calamar se medirá con Atlético Tucumán.
En un final electrizante, Platense derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, disputado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, se resolvió en los minutos decisivos gracias a un cabezazo certero de Gonzalo Lencina, sellando la clasificación del conjunto de Vicente López entre los cuatro mejores del certamen nacional.
Un trámite parejo que se definió sobre la hora
A lo largo del compromiso, la paridad y el roce físico dominaron la escena. Estudiantes intentó asumir el protagonismo del balón, apoyado en la conducción de José Sosa y las arremetidas de Guido Carrillo. Sin embargo, el esquema ordenado del equipo dirigido por Martín Palermo cerró los caminos con solidez defensiva y buscó lastimar mediante transiciones rápidas.
Cuando el partido parecía encaminarse inevitablemente a la definición por penales, llegó la jugada clave a los 37 minutos del segundo tiempo (83' de juego): tras un centro de Tomás Silva, el ingresado Gonzalo Lencina conectó de cabeza dentro del área y venció la resistencia de Fernando Muslera para desatar el festejo Calamar. En los instantes finales, el Pincha empujó sin claridad en busca del empate, pero la defensa de Platense resistió con firmeza hasta el pitazo final.
Lo que viene en la Copa Argentina
Con este triunfo agónico, Platense avanzó a las semifinales de la competencia, donde se medirá ante Atlético Tucumán por un lugar en la gran final. Del otro lado del cuadro, el segundo finalista saldrá del cruce de semifinales entre Boca y Banfield.
Por su parte, el "Pincha" llega después de perder 3-1 ante Rosario Central en la final de la Supercopa Internacional, en un encuentro que estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales que generaron polémica. En el Torneo Clausura, viene de caer 2-1 frente a Lanús y buscará recuperarse para continuar en la pelea dentro de la Zona A.
Platense vs. Estudiantes por la Copa Argentina: resultado en vivo
Formaciones de Platense vs. Estudiantes por la Copa Argentina
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: TyC Sports.
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