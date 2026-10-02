Martín Palermo fue tajante sobre una posible final contra Boca en Copa Argentina: "Preferís que..."

PALERMO, LA ELIMINACIÓN DE ESTUDIANTES Y UNA POSIBLE FINAL CON BOCA: "LA SENSACIÓN ES QUE PREFERÍS QUE SEA OTRO EQUIPO"



El entrenador de Platense lamentó haber tenido que eliminar al Pincha y se mostró cauto cuando fue consultado por una posible definición del torneo ante el… pic.twitter.com/6OdVeWb6ID — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2026

La eventual definición contra Boca tendría, además, un componente singular para Palermo. El actual entrenador de Platense construyó una parte sustancial de su leyenda futbolística con la camiseta azul y oro y es el máximo goleador histórico de Boca. Ahora, desde el banco del Calamar, podría encontrarse ante la posibilidad de disputar una final frente al club que marcó buena parte de su carrera.

Por ahora, Palermo prefiere mantener la cautela y concentrarse en el próximo obstáculo. Platense buscará dar otro paso en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, mientras Boca deberá superar a Banfield si ambos quieren convertir aquella hipotética final en una realidad.