Martín Palermo fue tajante sobre una posible final contra Boca en Copa Argentina: "Preferís que..."
El DT de Platense habló después del triunfo ante Estudiantes y se refirió a la posibilidad de enfrentar al Xeneize en la definición de la Copa Argentina.
Martín Palermo disfruta de un momento especial al frente de Platense. El Calamar eliminó a Estudiantes, avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y quedó a dos partidos de conseguir un título que sería histórico para la institución.
Sin embargo, después del triunfo apareció una pregunta inevitable: ¿qué pasaría si el equipo de Vicente López se encontrara con Boca en una hipotética final?
La posibilidad no es descabellada. Boca y Banfield disputarán una de las semifinales, mientras que Platense deberá enfrentarse con Atlético Tucumán por el otro lugar en la definición. Por eso, ante la consulta sobre un eventual cruce con el Xeneize, Palermo no esquivó la respuesta y dejó una declaración que rápidamente llamó la atención.
Martín Palermo fue tajante sobre una posible final contra Boca en Copa Argentina
“Son esas sensaciones de que preferís que sea otro equipo, que no tenés que estar en una situación de emociones que se generan y es entendible por mi parte”, reconoció el entrenador, en una frase que refleja el particular vínculo que mantiene con el club del que fue uno de los máximos ídolos.
Palermo, de todos modos, intentó poner el foco en el presente de Platense y no en una final que todavía está lejos. “Primero tendremos que jugar ese partido con Atlético Tucumán como para saber si existe esa posibilidad de llegar a una final, después se verá si es con Boca o Banfield. No nos anticipemos”, señaló.
La eventual definición contra Boca tendría, además, un componente singular para Palermo. El actual entrenador de Platense construyó una parte sustancial de su leyenda futbolística con la camiseta azul y oro y es el máximo goleador histórico de Boca. Ahora, desde el banco del Calamar, podría encontrarse ante la posibilidad de disputar una final frente al club que marcó buena parte de su carrera.
Por ahora, Palermo prefiere mantener la cautela y concentrarse en el próximo obstáculo. Platense buscará dar otro paso en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, mientras Boca deberá superar a Banfield si ambos quieren convertir aquella hipotética final en una realidad.
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