Difundieron los audios del VAR en el penal de Lanús a Rosario Central y la roja a Izquierdoz

Merlos sancionó penal inmediatamente, en medio de las quejas generalizadas del equipo local. Desde la cabina, los encargados del VAR revisaron la jugada desde varios ángulos y se concentraron primero en una posible infracción previa a Marcelino Moreno. Sin embargo, Trucco fue tajante: “Se patina solo”.

Embed - VAR 2025 | #TorneoBetano Clausura 2025 | Fecha 2 | Lanús - Rosario Central

Acto seguido, observaron el contacto de Losada con Duarte y ratificaron la sanción: “Sí, ahí lo toca. Lo toca, lo toca”, se escucha decir al juez de cabina antes de confirmarle a Merlos que la decisión estaba “chequeada y confirmada”.

Mientras todo esto ocurría, Izquierdoz protagonizaba un cruce verbal con el árbitro. El zaguero central, visiblemente molesto, le gritó: “¡Se saca las manos para no provocar penal, él lo provoca!”. Luego, con más vehemencia, lanzó: “¡No seas ladrón!”. Fue entonces cuando Merlos no dudó: le mostró la tarjeta roja al ex Boca. El gesto de Ángel Di María, que miró sorprendido al juez al escuchar el insulto, habría influido en la sanción.

di maría central lanus Foto: X @RosarioCentral

La situación escaló fuera del campo. Nicolás Russo, presidente de Lanús, pidió públicamente que el árbitro sea sancionado. “Hay que pararlo. Si lo premiamos, estamos complicados”, dijo en Radio La Red. También señaló que el propio Duarte admitió que buscó el contacto. “¿Para qué está el VAR si no la revisan como corresponde?”, cuestionó con dureza.

Lo cierto es que la jugada no solo impactó en el resultado del partido -ya que Di María convirtió el penal y estiró su racha de goles desde los doce pasos- sino que también reavivó el debate sobre el uso del VAR en el fútbol argentino. A pesar de los audios difundidos, en Lanús la bronca persiste.