El duro comentario de Nico Occhiato en "La Voz Argentina" que generó todo tipo de memes

“¿Siempre canta así o a veces le sale mejor?”, quiso saber Occhiato. Esta desafortunada frase del anfitrión del reality no tardó en volverse tendencia en X (antes Twitter), generando un aluvión de comentarios.

Sin embargo, a pesar de no haberla elegido, Lali Espósito valoró la interpretación de Berveke y destacó que su elección para la audición había sido muy arriesgada. “¡Justo que te elegiste este tema! A mí me sale como el cu... en vivo”, dijo con mucho humor la diva pop, dirigiéndose luego a la joven para alentarla a seguir apostando por sus sueños en la música.

la voz Nico Occhiato

La decepción por las performances de la noche llevó a varios usuarios de redes sociales a compartir mensajes muy ácidos, y no faltaron quienes celebraron la lapidaria frase de Nico Occhiato.

Comentarios como “Qué nos indemnicen por el programa que tuvimos que escuchar hoy”, “¡Te amo Nico Occhiato, nunca me harían odiarte! Si no existieras, te inventaría”, y “¡Más sincero que Occhiato no se consigue”, inundaron la plataforma, evidenciando el eco que tuvo su comentario.

Además, como es habitual en cada gala de este tipo de programas, los memes no tardaron en estallar, reflejando el ingenio y la ironía de los internautas ante lo ocurrido.

Los memes por el comentario de Nico Occhiato en La Voz Argentina

meme la voz 10

meme la voz 9

meme la voz 8

meme la voz 7

meme la voz 6

meme la voz 5

meme la voz 4

meme la voz 3

meme la voz 2

meme la voz 1

meme la voz