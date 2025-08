Duro posteo de Rodrigo Rey por el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad: "Mezclando cuestiones"

"¡Esto no se trata de estar de un lado o del otro! ¡Se trata de derechos humanos! ¡Soy una mamá aportando desde mi pequeño lugar.... esperando que las repercusiones de lo que hago suenen tan fuerte como sea posible para visibilizar! Como familia, tenemos el privilegio de poder pagar todo lo que nuestro hijo necesite.... ¡Pero no somos eternos! Y queremos intentar dejarle una sociedad mejor. ¡A Beni y a todos los que no pueden! ¡Por que la empatía está en nuestro ADN!", completó.