Edinson Cavani intentó bajarle el precio al empate con Auckland City: qué dijo

"El partido de hoy, más allá de haber tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante por una cuestión de que insistimos todo el partido. Sí, nos encontramos un rival enfrente que defendió todo el partido, cuando te meten 10 jugadores dentro del área no es fácil poder entrarle", analizó el ex Manchester United y Paris Saint-Germain.