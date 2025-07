El Consejo de Fútbol pidió disculpas tras la derrota de Boca: "Nos está costando muchísimo"

En esa línea, pidió apoyo para el plantel y dejó en claro que no hay excusas que valgan: “Lo primero que tengo para decirle a la gente de Boca es que nos siga apoyando. Somos los primeros que queremos ganar. El presente no ha sido bueno. Por más que este último partido tuvo pasajes positivos, no alcanza. Nos está costando demasiado”.

chicho serna

Serna también se refirió al estado anímico del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Miguel Ángel Russo. “Nos tomamos un café con Miguel, indudablemente que también está golpeado, pero tiene la fuerza, la experiencia y el conocimiento para que el domingo sea un nuevo partido, un nuevo compromiso y que trabajando juntos podemos mejorar”, sostuvo.

Además, defendió el trabajo del Consejo de Fútbol en el armado del plantel: “En los dos últimos mercados trajimos alrededor de diez jugadores. Siempre buscamos equivocarnos lo menos posible en la elección de quienes creemos que deben venir a vestir nuestra camiseta. Después, el rendimiento puede verse afectado por muchos factores”.

Por último, remarcó la necesidad de hacer autocrítica desde adentro: “Tenemos muy buenos jugadores. A nivel individual, algunos están empezando a mostrar rendimientos importantes, pero no nos basta. Nosotros también tenemos que mejorar”.