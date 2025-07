Video: un primo del Pato Abbondanzieri sorprendió en La Voz Argentina y emocionó al jurado

La audición comenzó con un clima de expectativa y tensión. Simón eligió interpretar Zamba para olvidar, con una versión poco convencional que no logró que ningún jurado girara su silla. Cuando llegó el momento de la devolución, Lali Espósito, notablemente incómoda por no haberlo elegido, se sinceró: “Fue tan original y experimental tu propuesta que me descolocó. Me quedé pensando si podía hacer algo con tu voz. Te pido disculpas, porque fue muy hermoso y osado”.