El día en el que el Roña Castro dejó ver su costado solidario y contó que tenía comedores y merenderos
Tras el inesperado fallecimiento del excampeón mundial, se recordó su firme reclamo a una promesa incumplida en Masterchef pero también y su diaria labor solidaria.
La muerte de Jorge "Roña" Castro causó una profunda conmoción en el deporte y el espectáculo argentino. Más allá de sus inolvidables hazañas sobre el ring, el excampeón mundial de boxeo dedicó los últimos años de su vida a un compromiso social incansable al frente de catorce comedores y nueve merenderos en el conurbano bonaerense, donde él mismo se ponía el delantal para cocinarle a cientos de familias golpeadas por la crisis y el hambre.
Su participación en MasterChef Celebrity había puesto nuevamente en primer plano su faceta culinaria y su costado más solidario. Sin embargo, con el estilo frontal que siempre lo caracterizó, el exdeportista no dudó en visibilizar públicamente la amargura que le generaron ciertas promesas incumplidas durante su paso por la televisión, marcando el contraste entre la exposición mediática y la realidad que se vivía en los barrios golpeados por las necesidades básicas.
De los estudios de televisión a la cocina en el barrio
Durante su experiencia en el certamen de cocina, "el Roña" no dudó en llevar la voz de los sectores más vulnerables. En sus últimas declaraciones, el boxeador recordó con indignación que desde la producción y la conducción del ciclo le habían prometido visitas y colaboraciones concretas para sus espacios comunitarios. "Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando", llegó a señalar tiempo atrás, lamentando que los compromisos asumidos ante las cámaras hubieran quedado en meras palabras.
Frente a esas falsas expectativas de la farándula, Castro prefería enfocarse en el trabajo territorial cotidiano. Él mismo se encargaba de conseguir los insumos, coordinar la preparación de los menúes y servir los platos a diario para vecinos y adultos mayores que se acercaban en busca de un plato caliente, recordando siempre que en su propia infancia había conocido de cerca las privaciones.
El legado de un campeón con memoria social
La partida física del "Roña" deja un vacío inmenso en el ámbito deportivo, pero fundamentalmente en los barrios donde su presencia era sinónimo de contención. Mientras el mundo del boxeo despide a una de sus figuras más carismáticas y corajudas, los vecinos y colaboradores de sus comedores recuerdan al hombre que nunca olvidó de dónde venía y que peleó con la misma fiereza sobre el cuadrilátero que ante la falta de alimentos en los sectores más postergados.
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