El día en el que el Roña Castro dejó ver su costado solidario y contó que tenía comedores y merenderos

De los estudios de televisión a la cocina en el barrio

Durante su experiencia en el certamen de cocina, "el Roña" no dudó en llevar la voz de los sectores más vulnerables. En sus últimas declaraciones, el boxeador recordó con indignación que desde la producción y la conducción del ciclo le habían prometido visitas y colaboraciones concretas para sus espacios comunitarios. "Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando", llegó a señalar tiempo atrás, lamentando que los compromisos asumidos ante las cámaras hubieran quedado en meras palabras.