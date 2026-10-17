El Dibu Martínez llevó tranquilidad tras su operación de mandíbula: "Salió todo bien"

Tras la enorme conmoción provocada por el choque que sufrió durante el partido de la Premier League, Emiliano "Dibu" Martínez reapareció en sus redes sociales para brindar tranquilidad sobre su estado de salud. El arquero de la Selección argentina fue sometido de urgencia a una intervención quirúrgica debido a una fractura en la mandíbula y confirmó que el procedimiento se desarrolló de manera exitosa.