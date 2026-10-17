El Dibu Martínez llevó tranquilidad tras su operación de mandíbula: "Salió todo bien"
El arquero del seleccionado argentino publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser intervenido quirúrgicamente por la fractura sufrida ante el Everton.
Tras la enorme conmoción provocada por el choque que sufrió durante el partido de la Premier League, Emiliano "Dibu" Martínez reapareció en sus redes sociales para brindar tranquilidad sobre su estado de salud. El arquero de la Selección argentina fue sometido de urgencia a una intervención quirúrgica debido a una fractura en la mandíbula y confirmó que el procedimiento se desarrolló de manera exitosa.
A través de un posteo publicado en su cuenta oficial de Instagram desde la sala médica donde recupera la salud, el futbolista agradeció las innumerables muestras de afecto y cariño recibidas por parte de los simpatizantes, compañeros y referentes del ambiente futbolístico global a lo largo de una jornada compleja.
El accidente en la Premier League y el traslado de urgencia
El hecho tuvo lugar durante el encuentro disputado este sábado en Inglaterra entre su equipo y el Everton. Durante una acción de juego en el área chica, el arquero marplatense protagonizó un fuerte choque involuntario con un rival, golpe que le provocó un traumatismo directo en el rostro y la inmediata atención del cuerpo médico sobre el césped.
Ante la severidad del impacto, el jugador debió retirarse del campo de juego inmovilizado en camilla y con asistencia de oxígeno. Inmediatamente fue derivado a un centro médico de alta complejidad donde se le practicaron estudios de imagen que terminaron ratificando la lesión ósea en el maxilar y la necesidad de una cirugía reparadora.
La recuperación del arquero y las muestras de apoyo en las redes
En su publicación, Martínez transmitió calma a los hinchas albicelestes al destacar que el resultado de la operación fue óptimo y que ya inició la etapa inicial del reposo postquirúrgico. "Lo más importante es que salió todo bien", remarcó el arquero en su mensaje, llevando alivio tanto al cuerpo técnico nacional como al de la institución británica.
A partir de la confirmación de la intervención exitosa, diversos integrantes del plantel de la Selección argentina y destacadas figuras del fútbol internacional inundaron las redes sociales con mensajes de aliento para el arquero. Por el momento, el cuerpo médico monitoreará su evolución para determinar los tiempos de reposo antes de planificar su regreso a la actividad física.
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