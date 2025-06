El encuentro entre Riquelme y Di María tras el empate de Boca en el Mundial de Clubes

El cruce entre ambos ídolos se dio luego de un partido muy intenso, en el que Di María fue figura al anotar un gol de penal para el equipo portugués. Apenas terminado el encuentro, el mandatario xeneize se acercó al vestuario visitante y sorprendió a su excompañero con un presente envuelto en una bolsa con el escudo de Boca, que según versiones en redes sería una camiseta del club.

di maria riquelme.jpg

Entre sonrisas y abrazos, el reencuentro tuvo un aire nostálgico que remite a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando ambos compartieron equipo en el seleccionado Sub-23 que conquistó la medalla de oro.

Aquel plantel argentino contaba con figuras como Lionel Messi, Sergio Agüero y Javier Mascherano, y tuvo a Riquelme como uno de los tres mayores. Di María, por entonces una joven promesa, se destacó con un gol inolvidable en la final ante Nigeria. Meses después, compartiría junto a Román su única presentación conjunta en la Selección Mayor: un partido de Eliminatorias contra Paraguay.

La relación entre ambos se mantuvo intacta con los años. De hecho, "Fideo" fue uno de los invitados especiales al partido despedida de Riquelme en 2023, donde fue homenajeado junto a Messi y Leandro Paredes por su consagración mundialista en Qatar 2022. En esa jornada, el propio Román les entregó una plaqueta como reconocimiento.

image.png

Luego del empate, Di María también tuvo palabras de agradecimiento hacia la hinchada xeneize: “Es muy lindo tener la ovación de otros hinchas que no sean los de Central. Estoy usando otra camiseta, pero igual me lo demostraron y estoy agradecido”, expresó.

Durante el encuentro, fue aplaudido antes del inicio y también al ser reemplazado en el segundo tiempo. Su gesto de no festejar el gol y alzar la mano como disculpa no pasó desapercibido para los simpatizantes de Boca. En tanto, Román no dejó pasar la oportunidad de saludar a un viejo compañero de batallas, en una postal que dejó ver que más allá de los colores, el fútbol sigue construyendo lazos que el tiempo no borra.