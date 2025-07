El exjugador de Boca que destrozó a Carlos Palacios: "No estuvo a la altura en ningún sentido"

pablo mouche boca.jpg

“Eso de irse a la barra de Colo-Colo un fin de semana o faltar a los entrenamientos no es profesional. Hay gestos que demuestran que no le importa nada. El gesto de frío en la cancha de River fue un error, como lo fue algo que yo mismo dije una vez y después me arrepentí. Pero hay cosas que no se pueden repetir”, sentenció el exatacante, de 37 años.

Más allá de las críticas, Mouche dejó una puerta abierta para la redención del chileno: “Esto se revierte con fútbol. Si juega bien y se compromete, puede recuperar la confianza de la gente. Tiene condiciones, pero tiene que dejar de actuar como si nada le importara. Si sigue así, no va a funcionar en un club como Boca”, afirmó.

Carlos Palacios, uno de los apuntados por su rendimiento en Boca

Palacios, que firmó contrato hasta fines de 2029, fue uno de los apuntados tras el certamen internacional, y su situación genera incertidumbre de cara al segundo semestre. En total, jugó 18 partidos, en los que convirtió tres goles y dio tres asistencias.

Números que, para muchos, no justifican ni su lugar en el equipo ni la apuesta de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. En el club aseguran que la decisión sobre su continuidad está en evaluación y dependerá no solo de su nivel, sino también de su compromiso.