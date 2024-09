El Kun Agüero destrozó a Boca tras el Superclásico: "Si jugaban 250 minutos..."

"Pensé que Boca le iba a hacer un poco más de fuerza. River invirtió bastante y tiene mejor plantel que Boca, que está apostando a los juveniles. Pero tampoco terminan de explotar porque el equipo juega mal", añadió.

Además, el Kun defendió a Chiquito Romero, afirmando que "no tuvo responsabilidad en el gol", y destacó que el tanto de Boca sobre el final fue correctamente anulado: "No se pueden agarrar de esa decisión del VAR porque su partido no fue bueno", concluyó.

Embed - Mi Opinión Sobre El Clásico Boca 0-1 River | Liga Argentina 2024

Boca: la reunión entre el “Consejo” y el DT

La reunión, impulsada por Chicho Serna, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, tenía como objetivo evaluar el estado anímico de Diego Martínez después de pasar por momentos complicados. En el banco de suplentes, durante el partido, y en la conferencia de prensa posterior, se lo había visto abatido, aunque sus palabras contradecían esa imagen: "Tengo fuerzas para seguir".

Martínez reafirmó esa postura durante el encuentro y fue más allá, asegurando que confía en poder revertir la situación porque cree tener las herramientas necesarias. Además, despejó dudas que surgieron en las últimas horas, afirmando que siente el compromiso de los jugadores con él.

Por parte del "Consejo", le aclararon que no tenían intención de destituirlo, pero sí querían expresar su preocupación por el estado del equipo y buscar respuestas. En particular, se preguntaron por qué algunos jugadores, a pesar de no estar al 100% físicamente o lejos de su mejor nivel, siguen siendo titulares. Hicieron especial énfasis en el aspecto futbolístico, que había generado ilusión en los primeros meses del ciclo pero que recientemente ha mostrado una pronunciada decadencia.